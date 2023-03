Atomic Heart: Fortsetzung bereits in Planung

Autor:, in / Atomic Heart

Mit Atomic Heart schickte Mundfish die Spieler im Februar in eine alternative Version der Sowjetunion in den 1955er Jahren. In einer Mischung aus Shooter und Rollenspiel mussten sie sich gegen verrückte Roboter zur Wehr setzen.

Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Spieler diese Welt betreten. Denn eine Fortsetzung befindet sich bereits in Planung, wie Mundfish selbst sagt.

Der Journalist und Blogger Aleksey Makarenkov konnte einige Fragen an den Entwickler stellen. Zu einem möglichen Atomic Heart 2 sagte man ganz direkt, dass ein Nachfolger bereits in Planung sei.

Doch zunächst arbeitet der Entwickler an einem DLC für das aktuelle Atomic Heart.

Des Weiteren soll das Spiel die Kosten für Lizenzen und Werbung wieder eingenommen haben, so sagen es Quellen von Makarenkov.

Kürzlich wurde das Spiel erst mit einem FOV-Slider versehen, den sich Spieler gewünscht hatten.