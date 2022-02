Atomic Heart: High-Octane Story Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Atomic Heart

Atomic Heart spielt in einer alternativen Retro-Zukunftsversion der UdSSR der 1950er Jahre. Nach der Erfindung des Polymers durch Professor Sechenov, einer allmächtigen Substanz, die die Technologie von morgen antreiben kann, erreicht die Sowjetunion in der Wissenschaft völlig neue Höhen, insbesondere in der Robotik und KI-Entwicklung.

Das Wirtschaftswachstum, das auf diesen Durchbruch folgt, macht die UdSSR zur führenden Weltmacht und ermöglicht dem Land eine schnelle Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sechenov kündigt die Einführung eines von Polymer betriebenen neuronalen Netzwerks „Das Kollektiv“ an – es wird den Menschen ermöglichen, Roboter mit ihren Gedanken zu steuern und sofortigen Zugang zum Wissen der Welt zu erhalten. Doch nur wenige Tage vor diesem großen Ereignis ereignet sich ein seltsamer und erschreckender Vorfall in der Anlage №3826, einer weitläufigen, streng geheimen wissenschaftlichen Einrichtung, die die Geburtsstätte von Polymer war.

Den Berichten zufolge sind alle Roboter, die den Wissenschaftlern helfen sollten, plötzlich außer Rand und Band geraten und haben den gesamten Komplex in ein Blutbad verwandelt. Sechenov schickt seinen Schützling, Major Sergey Nechaev, los, um die Sache zu untersuchen. Sergej, Codename P-3, ist ein KGB-Eliteagent und ein Kriegsveteran, der mit modernsten militärischen Implantaten ausgestattet ist – der perfekte Mann für diese Aufgabe.

Robert Bagratuni, Game Director & CEO gibt bekannt: „Das gesamte Team hier bei Mundfish freut sich sehr, das Veröffentlichungsfenster von Atomic Heart, dem actiongeladenen FPS, das in einer alternativen Version der UdSSR spielt, bekannt zu geben. Das Spiel wird am [redacted]ber dieses Jahres erscheinen, den genauen Monat und Tag werden wir etwas später bekannt geben. Für den Moment haben wir einen neuen, rasanten Trailer vorbereitet, der einen ersten Einblick in die Geschichte von Atomic Heart gibt.“

Den Trailer gibt es weiter unten zu sehen. Atomic Heart erscheint im #######BER 2022. Das Spiel ist dazu vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten. Die Kampagne wird etwa 20 Stunden dauern, wenn man die Hauptstory und einige Nebenmissionen abschließt. Wer sich alles anschaut, soll deutlich mehr Zeit im Spiel verbringen können. Um dies zu erweitern, wird es womöglich zwei verschiedene Enden geben.

Dazu wurde bestätigt, dass es Crafting, Charakterfähigkeiten, Waffenanpassungen und zahlreiche schwierige Rätsel-Dungeons geben wird.