Atomic Heart: Mechanisches Inferno teasert großes Finale

Image: Focus Entertainment

P‑3, Twin und die Nechaevs stürzen sich in DLC 4 zu Atomic Heart in den finalen Kampf gegen CHAR‑les und die entfesselte Robotergewalt von Facility 3826.

Der vierte und letzte DLC liefert bald das packende Finale von Atomic Heart Part 1, zu dem Mundfish jetzt einen ersten Teaser veröffentlicht hat.

P‑3, Twin und ihre Verbündeten stellen sich darin in einem letzten, alles entscheidenden Gefecht CHAR‑les und der geballten Robotergewalt von Facility 3826.

Hand in Hand, begleitet vom Kreischen von Metall, stürzen die Nechaevs in den finalen Angriff, während Facility 3826 ihre gesamte mechanische Macht entfesselt und die Schlacht von Explosionen, verzerrten Maschinen und verzweifelten Entscheidungen geprägt wird.

Inmitten von Loyalität, Opfer und Hoffnung müssen die Protagonisten schwierige Entscheidungen treffen, die über das Schicksal der Welt entscheiden könnten.

Wird es ihnen gelingen, eine globale Katastrophe zu verhindern?

  1. oldGamer 141855 XP Master-at-Arms Bronze | 02.12.2025 - 13:33 Uhr

    Also für Doofe wie mich bitte:
    Das Hauptspiel ist gar nicht komplett gewesen oder die DLCs sind eigentlich Episoden gewesen die man alle zahlen musste?
    Ansonsten kapier ich den Text nicht von wegen Finale.
    Klingt nach halben Spiel in beiden Fällen.

    0
  2. Katanameister 256540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.12.2025 - 13:34 Uhr

    Hatte eigentlich gedacht, dass kein Dlc mehr kommt, muss mir mal irgendwann die komplette Edition davon holen.

    0

