Atomic Heart: Mundfish bezieht Stellung, wenn auch nur versteckt

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass sich die Ukraine schriftlich an die großen Plattformbetreiber Xbox, PlayStation und Steam gewendet hat. Die Regierung fordert zum Bann des Spiels Atomic Heart in den digitalen Stores auf.

In der Forderung steht unter anderem, dass das verantwortliche Entwicklerstudio Mundfish in Russland ansässig sei und ein russisches Management habe. Dadurch bestünde die Gefahr, dass mit dem Spiel erwirtschaftete Gelder in den russischen Haushalt fließen und damit letztendlich der Krieg gegen die Ukraine mitfinanziert werde.

Weiterhin würde Atomic Heart Werbung für ein kommunistisches Regime und sowjetische Symbole betreiben.

Im Januar stand das Studio, das 2017 in Zypern gegründet wurde, in der Kritik, da es nicht klar Stellung gegen den Krieg bezog.

Jetzt hat man offenbar doch Stellung bezogen, wenn auch etwas versteckt. Denn, auf der „Über uns“-Seite des Entwicklers wurde kürzlich folgender Text hinzugefügt:

„Mundfish ist keine politische Figur oder ein politisches Werkzeug für irgendeine Nation. Wir sind mit keiner politischen Organisation verbunden und Atomic Heart ist ein Spiel, bei dem es auch nicht um Politik geht.“ „Mundfish hat keine Verbindung zu irgendeiner Regierung. Die Investoren und Anteilseigner von Atomic Heart stehen in keiner Verbindung zu staatlichen Organisationen oder Unternehmen, und alle sind in Europa ansässig. Alle Vorteile und Gewinne im Zusammenhang mit Atomic Heart werden in Übereinstimmung mit den Steuergesetzen der Europäischen Union verwendet.“

In weiteren Punkten heißt es, man betreibe keinerlei Propaganda, außer für das Spiel. Atomic Heart diene der Unterhaltung und seine Geschichte könne man nur mit Science-Fiction-Filmen und Franchises vergleichen, die fiktiv seien. Es sei einfach nur ein Spiel.