Atomic Heart: Release-Termin wird jetzt im Trailer enthüllt – UPDATE

Autor:, in / Atomic Heart

Erfahrt in einem neuen Trailer zum Actionspiel Atomic Heart den offiziellen Release-Termin.

Mit der Premiere eines neuen Trailers wird in wenigen Augenblicken das Datum der Veröffentlichung von Atomic Heart festgelegt.

Ob es beim zuvor durchgesickerten Termin am 21. Februar 2023 bleiben wird, wird euch der Trailer verraten.

UPDATE

Atomic Heart erscheint offiziell am 21. Februar 2023 für Xbox Series X|S und Xbox One. Vom ersten Tag an wird das Spiel auch im Game Pass für Xbox und PC spielbar sein.