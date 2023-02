Atomic Heart: Ukraine fordert Verbot in digitalen Stores

Autor:, in / Atomic Heart

Aus den digitalen Stores von Microsoft, Sony und Valve will die Ukraine das Spiel Atomic Heart verbannen.

Die ukrainische Regierung will sich an die Plattformbetreiber wenden und sie um die Entfernung bitten.

Auf der Webseite der ukrainischen Regierung sagte der stellvertretende ukrainische Minister für digitale Transformation, Alex Bornyakov:

„Im Hinblick auf die Veröffentlichung des Spiels Atomic Heart, das russische Wurzeln hat und die kommunistische Ideologie und die Sowjetunion romantisiert, wird das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine ein offizielles Schreiben an Sony, Microsoft und Valve senden, in dem ein Verbot des Verkaufs digitaler Versionen dieses Spiels in der Ukraine gefordert wird.“ „Wir drängen auch darauf, den Vertrieb dieses Spiels in anderen Ländern aufgrund seiner Toxizität, der potenziellen Datensammlung von Nutzern und der potenziellen Verwendung von Geldern aus Spielkäufen zur Führung eines Krieges gegen die Ukraine zu beschränken.“ In der Erklärung bezieht man sich auch auf die Berichterstattung der Medien, wonach das Spiel von russischen Unternehmen finanziert worden sein soll. „Medienberichten zufolge wurde die Entwicklung des Spiels von russischen Unternehmen finanziert. Wir fordern daher alle Nutzer weltweit auf, dieses Spiel zu meiden.“ „Wir möchten auch betonen, dass die Entwickler des Spiels das Putin-Regime und den blutigen Krieg, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat, nicht öffentlich verurteilt haben.“

Atomic Heart, der in einer alternativen Geschichte des Jahres 1955 spielt, erschien erst am Dienstag für Konsolen, PC und dem Game Pass und damit fast genau ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine.