Atomic Heart: Ultimate Edition jetzt mit SteelBook und allen DLCs

Atomic Heart erhält ein neues Update und bringt die Ultimate Edition sowie den vierten DLC „Blood on Crystal“ ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Parallel dazu ist die neue umfassendste Version des Spiels jetzt in allen Stores verfügbar und erweitert das Angebot um eine komplette Sammlung aller bisherigen Inhalte für 39,99 €.

Die neue Ultimate Edition von Atomic Heart bündelt das Gesamtpaket des Spiels und umfasst die vier DLCs des Atomic Pass, ein digitales Artbook sowie alle bisher veröffentlichten Waffen- und Handschuh-Skins.

Zusätzlich erscheint eine limitierte physische Ausgabe, die ein exklusives neues SteelBook, ebenfalls die vier DLCs des Atomic Pass, das digitale Artbook und sämtliche bisher veröffentlichten Skins enthält. Diese Edition ist sowohl im Handel als auch bei teilnehmenden Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Auch der Soundtrack wird im Rahmen der Veröffentlichung erweitert. Besitzer des Original-Soundtracks zu Atomic Heart erhalten den sechsten und letzten Band des OST Volume 6 automatisch und kostenlos dazu.

Dieser enthält die für das Spiel typischen energiegeladenen Rockversionen bekannter sowjetischer Lieder und ergänzt die musikalische Sammlung des Titels um weitere Inhalte.

Mit dem Release von „Blood on Crystal“ wird das Spiel erneut um neue Inhalte erweitert und lädt dazu ein, erneut in die dystopische Welt von Atomic Heart einzutauchen. Der DLC ist ab sofort auf allen genannten Plattformen verfügbar und ergänzt die bestehende Story um neue Inhalte innerhalb des bekannten Szenarios.