Atomic Heart: Ultimate Edition und DLC #4 Blood on Crystal enthüllt

Atomic Heart zeigt mit “Blood on Crystal” seinen finalen DLC und setzt mit einem explosiven Gameplaytrailer sein Releasedatum fest.

Focus Entertainment und Mundfish Studio freuen sich, die Spieler am 16. April wieder in der wunderschön dystopischen Welt von Atomic Heart willkommen zu heißen, wenn DLC #4 „Blood on Crystal“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheint.

Entdeckt die neuen Gegner und Schauplätze des DLCs in voller Aktion im heutigen Gameplay-Trailer und bereitet euch auf den spannenden Abschluss der fesselnden Geschichte von Atomic Heart vor!

Erlebt den spannenden, hochriskanten Abschluss von Atomic Heart mit dem DLC #4 „Blood on Crystal“! P-3, die Zwillinge und ihre Kameraden müssen tiefer als je zuvor in die Anlage 3826 vordringen, um gegen CHAR-les zu kämpfen und einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen, die Menschheit vor der totalen Vernichtung zu retten. Besucht die neue Wave-Plattform, den geheimen Kristall-Komplex und deckt die unaussprechliche Wahrheit hinter CHAR-les‘ ruchlosen Plänen auf.

Stellt euch den ultimativen Bedrohungen, wenn ihr auf die Polymorphs triffeft, eine neue Gruppe mysteriöser Wesen, die aus den schrecklichen Experimenten von CHAR-les selbst hervorgegangen sind.

Sie nutzen die Eigenschaften von Polymeren, um elementare Formen anzunehmen, und zwingen euch dazu, euren Kampfstil spontan anzupassen und euer Arsenal optimal einzusetzen. Glücklicherweise stehen euch die mächtigsten Handschuhfähigkeiten und Waffen zur Verfügung, um mit ihnen fertig zu werden, ebenso wie die verrücktesten Bosse, denen ihr in Anlage 3826 begegnen könnt.

Neben der Veröffentlichung von DLC #4 Blood on Crystal erscheint in diesem Frühjahr auch die neue Ultimate Edition von Atomic Heart im Einzelhandel und in digitalen Stores.

Die limitierte physische Edition mit einem neuen, exklusiven SteelBook kann bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden und erscheint am 24. März. Die digitalen Versionen werden am 16. April mit der Veröffentlichung von Blood on Crystal erhältlich sein.

Taucht am 16. April erneut in die seltsame und dystopische Welt von Atomic Heart ein, wenn der letzte DLC #4 „Blood on Crystal“ für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.