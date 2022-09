Atomic Heart: Veröffentlichung auf Winter 2022 verschoben

Autor:, in / Atomic Heart

Focus Entertainment freut sich verkünden zu können, dass man mit dem Entwicklerstudio Mundfish zusammenarbeitet und Atomic Heart als Publisher betreuen wird. Das eigentlich für 2022 geplante explosive Action-RPG wird noch diesen Winter erscheinen.

Ein Spiel in höchstmöglicher Qualität und feingeschliffen zu veröffentlichen, hat oberste Priorität für das talentierte Team – ein exaktes Datum wird in Kürze verkündet werden. Focus Entertainment wird das Spiel auf PC und Konsolen als Publisher veröffentlichen (außerhalb der CIS und Asia Märkte).

Atomic Heart hat bereits das Interesse von Vielen geweckt, von einer aktiven Community an Fans bis hin zur gespannten Presse, die dem Spiel entgegenfiebert. Der explosive Combat Trailer rief ebenfalls hochgradig positives Feedback hervor, als er während der Gamescom vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Der Trailer zeigt Atomic Hearts spektakuläres, schnelles Gameplay, welches in einer einzigartigen Welt angesiedelt ist, welche das außergewöhnliche artistische Talent der Entwickler perfekt unterstreicht. Mundfish hat so ziemlich alles aus den Ray Tracing Möglichkeiten rausgeholt, die Partner Nvidia anzubieten hat.

„Als wir das Studio vor fünf Jahren gründeten, haben wir es uns selbst zum Ziel gesetzt, ein Weltklasse-Produkt zu erschaffen, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert werden würde“, sagt Robert Bagratuni, CEO von Mundfish. „Und jetzt, wo das Interesse und die Chancen größer sind als jemals zuvor, ist es Zeit, das Momentum zu nutzen, welches wir über die Jahre angesammelt haben. Wir könnten kaum glücklicher sein, die Veröffentlichung mit einem so erfahrenen Publisher anzugehen und wir haben keinerlei Zweifel, dass Focus Entertainment den kommenden Launch des Spiels wahrlich herausragend gestalten wird.“

„Es ist eine Ehre, mit einem so talentierten Studio wie Mundfish zu arbeiten“, sagt Julien Ramette, Chief Business Development Officer bei Focus Entertainment. „Wir waren hin und weg von der Kreativität von Robert und seinem gesamten Team, schon als wir das erste Mal miteinander sprachen. Die AAA Standards, die sie bei ihrem Erstlingswerk bieten, sind eine beeindruckende Leistung. Atomic Hart wird jedem Spieler gerecht, der eine originelle Erfahrung der nächsten Generation erleben möchte.“

Hier gibt es noch einmal den Combat-Trailer zu sehen: