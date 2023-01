Atomic Heart: Video zeigt 14 Minuten Gameplay – UPDATE

Ein neues Video zu Atomic Heart zeigt euch jetzt 14 Minuten Gameplay aus dem Shooter:

Atomic Heart nimmt euch mit die 50er, in eine alternative Geschichte, in der der versklavte Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen in Harmonie zu leben, doch als eine plötzliche Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden.

Da ist der Moment, in dem ihr in den brutalen und spektakulären Kampf gegen eine KI am Rande des Wahnsinns tretet. Doch auch hungrige Mutanten und blutrünstige Maschinen durchstreifen das Land, auf der Suche nach Beute. Passt euren Kampfstil an, kombiniert eure Skills und Ressourcen, nutzt die Umgebung und verbessert eure Ausrüstung, um gegen die sich ausbreitetende Gefahr zu bestehen.

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Das Spiel wird dazu im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Update – Hier gibt es noch ein Video: