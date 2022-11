Atomic Heart: Zehn Minuten Bosskampf-Gameplay feiert jetzt Premiere

Autor:, in / Atomic Heart

Schaut euch jetzt die Premiere eines neuen Gameplays zu Atomic Heart an, in dem ein Bosskampf zu sehen ist.

In eine alternative Realität nach dem Zweiten Weltkrieg entführt Entwickler Mundfish seine Spieler in Atomic Heart ab dem 21. Februar 2023.

Spieler auf Xbox-Konsolen dürfen sogar zum Launch über den Game Pass ohne zusätzliche Kosten in die utopische Welt eintauchen, in der die Menschen in Harmonie mit Robotern zusammenlebten.

Zumindest bis zum Unfall.

Frisches Gameplay aus Atomic Heart zeigt IGN in diesen Sekunden mit der Premiere eines Videos, in dem ihr euch einen Bosskampf anschauen könnt.