Atomic Owl: Release am 20. Mai mit neuem No-Roguelite-Modus

Atomic Owl erscheint am 20. Mai für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch mit neuem No-Roguelite-Modus.

Am 20. Mai 2026 erscheint Atomic Owl für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch und bringt neben seinem Release auch mehrere neue Konsolen-Features mit.

Der Titel kombiniert klassisches Hack’n’Slash-Gameplay mit Roguelite-Elementen und setzt dabei auf einen klaren Synthwave-inspirierten Stil. Spieler übernehmen die Rolle von Hidalgo Bladewing, einem Owl Shinobi, der sich mit seinem sprechenden Schwert durch acht verschiedene Zonen kämpft.

Das Gameplay ist stark auf schnelle Action ausgelegt. Verschiedene Waffenformen wie Peitsche, Großschwert oder Hammer können flexibel eingesetzt werden, um Gegner auf unterschiedliche Weise zu bekämpfen. Zusätzlich lassen sich Fähigkeiten wie „Void Crow“ oder „Spark Falcon“ freischalten, die für besonders effektive Angriffe sorgen.

Cite Games erweitert die Konsolenversion zudem um neue Features. Dazu gehört unter anderem ein neuer „No Roguelite“-Modus, der das Spiel stärker an klassische Action-Plattformer anlehnt. Zusätzlich wurden Audio- und UX-Verbesserungen implementiert.

Optisch setzt Atomic Owl auf eine Mischung aus Neo-Japan-Ästhetik und klassischem 90er-Jahre-Pixelstil, begleitet von einem Synthwave-Soundtrack, der den schnellen Spielablauf unterstützt.

Der Titel erscheint zum Preis von 12,99 US-Dollar mit einem Launch-Rabatt von 10 Prozent.