Attack on Titan 3: Beendet die AoT-Saga im finalen Actionspiel

Mit Attack on Titan 3 haben KOEI TECMO Europe und Omega Force den finalen Teil der Actionspielreihe zu Attack on Titan angekündigt. Das Spiel soll die gesamte Geschichte der Vorlage erstmals von den Anfängen bis zum dramatischen Ende spielerisch abdecken.

Ein erster Vorstellungstrailer zeigt bereits neue Eindrücke aus dem Projekt, das sich aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam in Entwicklung befindet.

Im Mittelpunkt steht erneut die ikonische Geschichte aus dem Universum von Attack on Titan, diesmal jedoch in vollständiger Form als Abschluss der bisherigen Spielreihe. Spieler sollen dabei nicht nur bekannte Ereignisse erleben, sondern auch neue Inhalte und zusätzliche Story-Elemente entdecken, die die Charaktere und ihre Entwicklung erweitern.

Gameplay-seitig wird das bekannte 3D-Manöver-System überarbeitet und weiterentwickelt. Dadurch sollen die Kämpfe gegen die Titanen dynamischer und intensiver ausfallen als in den Vorgängern. Besonders hervorgehoben wird zudem die Möglichkeit, erstmals gegen die sogenannten „Neun Titanen“ zu kämpfen.

Ein weltweiter Livestream am 1. Juli 2026 soll weitere Details zum Spiel liefern. Dort werden unter anderem neue Gameplay-Einblicke und zusätzliche Informationen zur Story erwartet.

Mit A.O.T. 3 endet die Videospieladaption von Attack on Titan und soll die komplette Saga in einem finalen Actiontitel zusammenführen.