Attack on Titan 3: Beendet die AoT-Saga im finalen Actionspiel

Mit Attack on Titan 3 haben KOEI TECMO Europe und Omega Force den finalen Teil der Actionspielreihe zu Attack on Titan angekündigt. Das Spiel soll die gesamte Geschichte der Vorlage erstmals von den Anfängen bis zum dramatischen Ende spielerisch abdecken.
Ein erster Vorstellungstrailer zeigt bereits neue Eindrücke aus dem Projekt, das sich aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam in Entwicklung befindet.
Im Mittelpunkt steht erneut die ikonische Geschichte aus dem Universum von Attack on Titan, diesmal jedoch in vollständiger Form als Abschluss der bisherigen Spielreihe. Spieler sollen dabei nicht nur bekannte Ereignisse erleben, sondern auch neue Inhalte und zusätzliche Story-Elemente entdecken, die die Charaktere und ihre Entwicklung erweitern.
Gameplay-seitig wird das bekannte 3D-Manöver-System überarbeitet und weiterentwickelt. Dadurch sollen die Kämpfe gegen die Titanen dynamischer und intensiver ausfallen als in den Vorgängern. Besonders hervorgehoben wird zudem die Möglichkeit, erstmals gegen die sogenannten „Neun Titanen“ zu kämpfen.
Ein weltweiter Livestream am 1. Juli 2026 soll weitere Details zum Spiel liefern. Dort werden unter anderem neue Gameplay-Einblicke und zusätzliche Informationen zur Story erwartet.
Mit A.O.T. 3 endet die Videospieladaption von Attack on Titan und soll die komplette Saga in einem finalen Actiontitel zusammenführen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich!! Ein neuer A.O.T Ableger. Day One kauf! 🙂
Fand den Vorgänger ganz ok, der Funke wollte aber nicht überspringen, mal abwarten wie der Nachfolger insgesamt wird.
Ich muss noch den Anime nachholen. Der soll ja mega gut sein. 😬
Staffel 1-3 bester Anime aller Zeiten.
Staffel 4 mit dem Studiowechsel und dem laaaaangem Ende etwas zäher.
Aber jedem nur zu empfehlen.
Attack on Titans ist ein wahres Meisterwerk bzw der Anime. Konnte leider die finalen Kapitel bei der, der Anime länger als 30 Minuten dauert nicht schauen können. Hab bis Final Part 2 geschaut. Ist schon ein richtig guter Anime, empfehle es dir anzuschauen. 🙂
Nach dem A.O.T 3 hoffe ich dann auf ein neues Musou Spiel für One Piece Pirate Warriors. 🙂
Was ne krasse Überraschung, damit hätte ich echt nicht gerechnet.
Wird auf jeden Fall gekauft.
Dein Profil sagt ja mehr als 1000 Worte. Das Spiel wird vielleicht sogar zwei oder drei mal gekauft. Erst für XSX, dann PS5 und eventuell noch für Steam. 😀