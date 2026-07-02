Attack on Titan 3: Neuer Trailer zeigt den finalen Kampf gegen die Titanen im Winter

Für Attack on Titan 3 haben KOEI TECMO America und Entwickler Omega Force den weltweiten Release für diesen Winter angekündigt und gleichzeitig einen neuen Trailer sowie erste Gameplay-Details veröffentlicht. Der neue Serienteil bildet den Abschluss der Actionspiel-Reihe und erzählt die Geschichte von den Anfängen des Aufklärungstrupps bis zum dramatischen Finale nach.

Zur Feier der Ankündigung wurde außerdem bestätigt, dass die Eröffnungssequenz des Spiels von MAPPA produziert wird – dem Animationsstudio hinter Attack on Titan: The Final Season. Regie übernimmt erneut Arifumi Imai, der als Action-Animator, Storyboard-Künstler und Key Animator an der Anime-Serie beteiligt war.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds des Aufklärungstrupps und erleben die entscheidenden Ereignisse der Geschichte gemeinsam mit den bekannten Charakteren aus Attack on Titan. Jedes Squad-Mitglied verfügt über individuelle Fähigkeiten, die sich im Kampf kombinieren lassen und taktische Möglichkeiten eröffnen.

Wie bereits in den Vorgängern kommt erneut das Omnidirektionale Mobilitätsgerät (ODM-Gear) zum Einsatz, das schnelle Luftmanöver und dynamische Kämpfe gegen die Titanen ermöglicht. Laut Omega Force wurden die Gegner überarbeitet und greifen nun mit neuen Verhaltensweisen und Attacken an, wodurch die Kämpfe deutlich anspruchsvoller ausfallen sollen. Für Neueinsteiger steht zusätzlich ein Casual Mode zur Verfügung.

Neu sind außerdem die Exterior Scouting Missions. In diesen Einsätzen erkunden Spieler die Gebiete außerhalb der Mauern, errichten Versorgungsstützpunkte, besiegen gefährliche Titanen und erweitern Schritt für Schritt das Territorium der Menschheit. Gleichzeitig müssen Ressourcen wie Gas für das ODM-Gear und Klingen sorgfältig verwaltet sowie die Moral der eigenen Einheit aufrechterhalten werden. Jede Expedition stellt Spieler vor die Entscheidung, tiefer in Titanengebiet vorzudringen oder den Rückzug anzutreten, um das Überleben der Truppe zu sichern.

Zum Release wird Attack on Titan 3 japanische Sprachausgabe sowie Texte in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch bieten.

Attack on Titan 3 erscheint diesen Winter für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC (Steam).