Aureole: Wings of Hope: Landet im Mai auf allen Plattformen

JanduSoft freut sich, die bevorstehende Veröffentlichung von Aureole: Wings of Hope anzukündigen, dem umwerfenden neuen 2D-Plattformer, der vom Indie-Studio Team Stargazers entwickelt wurde.

Das Spiel wird am 15. Mai für Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 sowie für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen, wo Vorbestellungen am selben Tag möglich sind. Die Xbox-Versionen werden eine Woche später, am 22. Mai, offiziell veröffentlicht.

Aureole: Wings of Hope ist ein Hochgeschwindigkeits-Präzisionsplattformer, der von modernen Klassikern wie Sonic, Celeste und Super Meat Boy inspiriert ist.

Mit einem erstaunlichen Kunststil und einer innovativen Kernmechanik steuern die Spieler einen mystischen Heiligenschein, der sich nicht durch herkömmliche Eingaben, sondern durch Richtungsimpulse bewegt: Sie meistern das Terrain, die Schwerkraft und den Schwung, um jeden Level in Rekordzeit zu meistern.

Begleitet Ramila und Ryleth auf ihrem Weg, ihre Heimat aus den Klauen des Dämonenkönigs zurückzuerobern, und navigiert dabei durch eine Welt voller mechanischer Gefahren, wechselnder Schwerkraft und intensiver Jump’n’Run-Herausforderungen.

Impulsbasiertes Bewegungssystem, das präzises Jump’n’Run neu definiert.

Versteckte Levels, viele Geheimnisse und Minispiele –

Sechs einzigartige Welten, die jeweils neue Spielmechaniken einführen –

Speedrun-freundliches Design mit herausfordernden Level-Layouts und globalen Bestenlisten