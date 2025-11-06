Autobahn Polizei Simulator 3: Die Radarfalle ist da

Mit dem Radarfalle DLC für Autobahn Polizei Simulator 3 von Entwickler Z-Software und Publisher Aerosoft erhält die Wache ein neues, wirkungsvolles Werkzeug für die Verkehrskontrollen.
Der DLC lässt Spieler ab sofort ihren Polizeivan mit modernster Blitzer-Technologie ausstatten und ein klares Zeichen gegen rücksichtlose Fahrer setzen!
Spieler müssen die Radarfalle taktisch klug entlang der Autobahn positionieren, den Verkehr unauffällig überwachen und eindeutige Beweise für Geschwindigkeitsverstöße sammeln.
Ob tagsüber im dichten Berufsverkehr oder nachts auf fast leeren Fahrbahnen – kein Raser bleibt unentdeckt. Im Anschluss werten sie die Aufnahmen aus, dokumentieren die Verstöße und sorgen dafür, dass Strafen verhängt werden. Damit erhöhen sie die Sicherheit auf den Straßen und bringen mehr Ordnung in den Alltag der Autobahnpolizei.
Der neue Trailer zu Autobahn Polizei Simulator 3 – Radarfalle:
Diese Meldung führt unumgänglich zu der Frage: Was war die maximale Geschwindigkeit, mit der ihr jemals geblitzt wurdet?
Hat das schon mal jemand gespielt? Macht gar kein schlechten…
Also die ersten Teile oder der Teil davor hat im Store nicht so die besten Rezensionen
Alle einfach einbuchten und Führerschein entziehen 😀
Grundsätzlich könnte man daraus ja ein super Spiel bauen. Es braucht eine Einzelspielergeschichte mit korrupten Bullen. Mal macht man den normalen Polizeijob nach Dienstplan. Dann muss man Ermittlungen aufnehmen. Mal kommen Storylines aus dem Privatleben. Wenn man dann noch Rollenspielmechaniken aufnimmt, wäre das potentiell ein AA Spiel.
Wer spielt sowas…….
Sieht doch sehr rückständig aus.