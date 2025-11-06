Autobahn Polizei Simulator 3: Die Radarfalle ist da

Echt, kein Scherz: Die Radarfalle gibt es jetzt als DLC für Autobahn Polizei Simulator 3!

Mit dem Radarfalle DLC für Autobahn Polizei Simulator 3 von Entwickler Z-Software und Publisher Aerosoft erhält die Wache ein neues, wirkungsvolles Werkzeug für die Verkehrskontrollen.

Der DLC lässt Spieler ab sofort ihren Polizeivan mit modernster Blitzer-Technologie ausstatten und ein klares Zeichen gegen rücksichtlose Fahrer setzen!

Spieler müssen die Radarfalle taktisch klug entlang der Autobahn positionieren, den Verkehr unauffällig überwachen und eindeutige Beweise für Geschwindigkeitsverstöße sammeln.

Ob tagsüber im dichten Berufsverkehr oder nachts auf fast leeren Fahrbahnen – kein Raser bleibt unentdeckt. Im Anschluss werten sie die Aufnahmen aus, dokumentieren die Verstöße und sorgen dafür, dass Strafen verhängt werden. Damit erhöhen sie die Sicherheit auf den Straßen und bringen mehr Ordnung in den Alltag der Autobahnpolizei.

Der neue Trailer zu Autobahn Polizei Simulator 3 – Radarfalle:

Diese Meldung führt unumgänglich zu der Frage: Was war die maximale Geschwindigkeit, mit der ihr jemals geblitzt wurdet?