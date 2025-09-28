Autobahn Polizei Simulator 3: Zwei neue DLCs für Verkehrspolizisten!

Fans von virtuellen Polizeieinsätzen auf der Autobahn können sich auf zwei Erweiterungen für den Autobahn Polizei Simulator 3 von Entwickler Z-Software und Publisher Aerosoft freuen.

Noch in diesem Jahr können sie ihre Flotte um ein detailliertes Polizei-Motorrad erweitern und erhalten mit der Radarfalle ein neues Feature.

Im Autobahn Polizei Simulator 3 schlüpfen Spieler in die Rolle eines Polizeirekruten, der nach längerer Auszeit wieder in den Einsatz zurückkehrt. Dabei können sie nicht nur den Alltag eines Autobahnpolizisten erleben, sondern auch in den Rängen aufsteigen, um neue Einsätze und Fähigkeiten freizuschalten. Der Autobahn Polizei Simulator 3 ist für PC, PlayStation und Xbox erhältlich.

Polizeimotorrad-DLC (7,99€):

Ein detailgetreues Polizeimotorrad für die Fahrzeugflotte

Dynamische Verfolgungsjagden mit einem einzigartigen Fahrerlebnis auf zwei Rädern

Größere Missionsvielfalt dank erhöhter Mobilität im Verkehr

Radarfalle-DLC (4,99€):

Neues Ausrüstungs-Feature: die Radarkontrolle für den Polizeiwagen

Realistische Überwachung von Geschwindigkeitsüberschreitungen

Taktische Platzierung an verschiedenen Stellen entlang der Autobahn

Überprüfen von Foto-Beweisen und konsequente Ahndung von Verstößen

Noch mehr Abwechslung im Polizeidienst-Alltag

Die neuen Inhalte kommen als zwei separate DLCs und erscheinen 2025 für PC, PlayStation und Xbox.

Einen Teaser zu den neuen Inhalten gibt es hier zu sehen: