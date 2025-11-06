Autobahn Racing: Mit Vollgas auf deutschen Pflastern unterwegs

Der unabhängige Entwickler Polygon Art hat offiziell Autobahn Racing angekündigt, ein neues Arcade-Rennspiel und den spirituellen Nachfolger der legendären Autobahn Raser-Reihe.
Autobahn Racing ist seit drei Monaten in der Entwicklung und wird früher als üblich angekündigt, um schon zu Beginn der Produktion Feedback und Ideen aus der Community zu sammeln.
Das Spiel will den unverwechselbaren Charme der Arcade-Rennspiele aus den frühen 2000er Jahren zurückbringen – mit Fokus auf purer Geschwindigkeit, reaktionsschnellem Handling und einem zugänglichen, hochintensiven Fahrerlebnis.
Die Spieler rasen mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h auf authentischen deutschen Autobahnabschnitten und durch originalgetreu nachgebildete Stadtlandschaften, die von realen Orten von München bis Berlin inspiriert sind.
Die Autobahn selbst wurde anhand von realen Satellitendaten rekonstruiert, um ein genaues Gefühl für Größe, Layout und Atmosphäre zu vermitteln, das Realismus mit rasantem Arcade-Gameplay verbindet.
Autobahn Racing fängt den Geist klassischer Hochgeschwindigkeitsrennen ein und erweitert ihn um moderne Grafik, realistische Verkehrssysteme und dynamische Verfolgungsjagden mit der Polizei.
Das Spiel kann zum ersten Mal auf der Play!Con in Trier vom 8. bis 9. November 2025 ausprobiert werden. Besucher können dort einen ersten Eindruck vom Gameplay bekommen und ihre Meinung direkt an die Entwickler weitergeben.
Weitere Informationen zu Strecken, Fahrzeugen und Orten gibt’s in den nächsten Monaten, wenn das Projekt weitergeht und auf das Feedback der Community eingeht.
Autobahn Racing soll 2026 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen.
War das ursprünglich ein Xbox360-Spiel?
Ne, uraltes PC-Spiel. Das war recht simpel. Man ist einfach Autobahnstrecken zwischen den großen Städten in Deutschland gefahren und hatte so eine Meisterschaft.
Man konnte sich anfangs einen Trabant kaufen. Den tunen oder direkt auf bessere Autos wie den Wolfswagen sparen. Nach ein paar Runden hatte man den Lambo und eh alles gewonnen.
Dann kamen bessere Nachfolger plus internationale Strecken dazu. Allgemein habe ich mir da immer ein neues Spiel gewünscht in Richtung Truck Simulator nur als Rennspiel.
Danke für die Antwort.
Ich wollte eigentlich auf die Grafik anspielen 😀
Damals (2000) gab es Mercedes-Benz Truck Racing
Weder die Grafik noch das Gameplay sehen gut aus.
Hey,
wie in der News steht, ist das Spiel erst seit 3 Monaten in Entwicklung. Es ist preAlpha und alles andere als fertig. Es fehlen noch wahnsinnig viele Detail Objekte. Das gezeigte ist dabei knapp 4 Wochen alt. Sprich nach 2 Monaten Entwicklung. Seit dem hat sich schon grade am Fahrverhalten einiges getan.
Es ist einfach extrem früh Angekündigt um eine Wunschliste von Spielern zu sammeln.
Das Spiel soll laut den News auf der Playcon schon in ein paar Tagen ausprobiert werden können und 2026 erscheinen. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel tun wird, aber das ist mir auch egal, kaufen würde ich mir das Spiel sowieso nicht.
Naja. Es handelt sich hier um ein Indie-Studio aus Deutschland, welches alten Games neues Leben einhauchen möchte.
Da sind die Geldreserven nicht so groß wie bei Nadella im MS-Speicher. Deswegen sollte man das ganze vllt auch aus einer anderen Perspektive betrachten.
Nur weil es in Deutschland entwickelt wird, muss ich es doch nicht gut finden.
Es ist mir vollkommen egal, wo ein Spiel entwickelt wird, Hauptsache es ist für mich interessant, und das ist hier nicht der Fall.
Trailer spiegeln nie den realen Entwicklungsstand wieder. Trailer sind in der Regel eigens dafür produzierte Videos, nah am Konzept aber nie irgendein Ausschnitt aus der aktuellen Entwicklung.
Nach 3 monaten einen Titel anzukündigen ist allerdings auch ziemlich gewagt.
Könnte besser aussehen, aber ein Totalausfall ist es nicht.
Ok eigentlich coole Idee. Sieht aber sehr altbacken aus
Aus Nostalgiegründen habe ich echt Bock drauf. Wenn man das noch weiterentwickelt, um irgendwann eine riesige Sandbox-Autobahnlandschaft zu haben, könnte das auch ein Hit werden.
Autobahn Raser Reloaded
Geistiger Nachfolger von Autobahn Raser zufällig? Wäre genial, hab die Reihe dank einer Computer Bild Spiele-Ausgabe kennengelernt und gespielt.
Und selbst wenn es Autobahn Total oder so war. Hab die Games damals auf Win2000/XP echt gemocht.
Kommt also auf die Wunschliste ^^
Uargh, da muss ich direkt an die „fantastischen“ Autobahnraser Games denken…
Mich interessieren Rennspielen nicht wirklich 🤷🏼♂️.