Autobahn Racing: Mit Vollgas auf deutschen Pflastern unterwegs

Polygon Art kündigt mit Autobahn Racing einen spirituellen Nachfolger von Autobahn Raser an.

Der unabhängige Entwickler Polygon Art hat offiziell Autobahn Racing angekündigt, ein neues Arcade-Rennspiel und den spirituellen Nachfolger der legendären Autobahn Raser-Reihe.

Autobahn Racing ist seit drei Monaten in der Entwicklung und wird früher als üblich angekündigt, um schon zu Beginn der Produktion Feedback und Ideen aus der Community zu sammeln.

Das Spiel will den unverwechselbaren Charme der Arcade-Rennspiele aus den frühen 2000er Jahren zurückbringen – mit Fokus auf purer Geschwindigkeit, reaktionsschnellem Handling und einem zugänglichen, hochintensiven Fahrerlebnis.

Die Spieler rasen mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h auf authentischen deutschen Autobahnabschnitten und durch originalgetreu nachgebildete Stadtlandschaften, die von realen Orten von München bis Berlin inspiriert sind.

Die Autobahn selbst wurde anhand von realen Satellitendaten rekonstruiert, um ein genaues Gefühl für Größe, Layout und Atmosphäre zu vermitteln, das Realismus mit rasantem Arcade-Gameplay verbindet.

Autobahn Racing fängt den Geist klassischer Hochgeschwindigkeitsrennen ein und erweitert ihn um moderne Grafik, realistische Verkehrssysteme und dynamische Verfolgungsjagden mit der Polizei.

Das Spiel kann zum ersten Mal auf der Play!Con in Trier vom 8. bis 9. November 2025 ausprobiert werden. Besucher können dort einen ersten Eindruck vom Gameplay bekommen und ihre Meinung direkt an die Entwickler weitergeben.

Weitere Informationen zu Strecken, Fahrzeugen und Orten gibt’s in den nächsten Monaten, wenn das Projekt weitergeht und auf das Feedback der Community eingeht.

Autobahn Racing soll 2026 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen.