Autopsy Simulator: Sezierung von Leichen ab April

Team17 und Entwickler Woodland Games bringen am 3. April Autopsy Simulator, ein First-Person-Medizin-Horror-Erlebnis, für PS5 und Xbox auf den Markt!

In Autopsy Simulator schlüpfen die Spieler in die Rolle eines praktizierenden Pathologen und studieren realistische Fallakten, die in Zusammenarbeit mit echten Gerichtsmedizinern erstellt wurden, um die Untersuchung und Sezierung von anatomisch korrekten Leichen zu leitenc und die Todesursache eines jeden Patienten zu bestimmen.

Neben ihren Schlussfolgerungen können die Spieler eine Vielzahl von medizinisch authentischen Werkzeugen und Verfahren verwenden, die von einem echten Pathologen zertifiziert wurden, um mehr über jede Leiche zu erfahren, während sie die Schichten der einzelnen Fälle abtragen und die Geheimnisse um jeden Tod enträtseln.

Autopsy Simulator enthält auch Autopsy Simulator: Dead Memories, ein in sich geschlossenes, narratives psychologisches Horror-Erlebnis, das im New Orleans der 1990er Jahre spielt und die Geschichte von Jack erzählt, einem Pathologen mittleren Alters, dessen Leben nach einer persönlichen Tragödie eine Wendung zum Schlechten genommen hat. Die Spieler werden ein fesselndes Geheimnis lüften, während Jack mit seinen inneren Dämonen kämpft und eine Reihe von medizinisch akkuraten Post-Mortem-Verfahren durchführt.