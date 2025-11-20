Avalanche Studios Group: 31 Mitarbeiter von Schließung in Liverpool betroffen

Wie die Avalanche Studios Group in einem Update mitteilt, ist das Liverpool Studio geschlossen worden.
Bereits im September gab man die Schließung bekannt, nachdem das Spiel Contraband eingestellt worden war und das Unternehmen diese Entscheidung angesichts aktueller Herausforderungen in der Branche treffen musste.
Mit 31 Mitarbeitern ist nun auch die Anzahl der Menschen bestätigt, die mit der Schließung ihre Arbeit verlieren.
Ja die gehen wohl auf Mrs Bonds Nacken. Seitdem die alte da ist gehts steil Bergab mit der xbox games Qualität und bergauf mit cancelations und layoffs. Zufall? Vielleicht . Aber ich vermute das sie da einen großen Teil zu beiträgt. Extrem unsympathische person.
Aber die Marge muss doch stimmen!
Mhm irgendwie hören diese Meldungen nicht auf…👎🏻👎🏻👎🏻
Steht glaube ich nicht gut um das Studio. Ich hoffe das ich mich irre.
Buh, böses Microsoft, buuuuh!
Aber mal im Ernst: das ist eine „Studios Group“ (aktuell wohl drei Studios?) und der letzte Release war Rage 2 in 2019. Ey sorry aber das ist dann nicht die Schuld von Microsoft, wenn die nichts gebacken bekommen. Contraband hätte man ggfs. früher canceln sollen wenn’s zu nichts geführt hat aber dann hätte es auch wieder gehießen man soll dem Studio etwas Zeit gönnen.
Sieht düster aus.