Avalanche Studios Group: 31 Mitarbeiter von Schließung in Liverpool betroffen

Durch die Schließung des Liverpool Studios wurden jetzt 31 Entlassungen durch Avalanche Studios Group bestätigt.

Wie die Avalanche Studios Group in einem Update mitteilt, ist das Liverpool Studio geschlossen worden.

Bereits im September gab man die Schließung bekannt, nachdem das Spiel Contraband eingestellt worden war und das Unternehmen diese Entscheidung angesichts aktueller Herausforderungen in der Branche treffen musste.

Mit 31 Mitarbeitern ist nun auch die Anzahl der Menschen bestätigt, die mit der Schließung ihre Arbeit verlieren.