Avalanche Studios Group: Gerüchte zur Übernahme durch Microsoft und neues Mad Max in 2024

Die Avalanche Studios Group unterhält an den Standorten Stockholm, New York, Malmö und Liverpool eigene Entwicklerstudios.

Sie sind für Spiele (reihen) wie Just Cause, Rage, Generation Zero und theHunter: Call of the Wild bestens bekannt und arbeiten alle derzeit an neuen Projekten.

Im Jahr 2015 etwa veröffentlichte Avalanche Studios das Open World-Actionspiel Mad Max zeitnah zum Kinofilm Mad Max: Fury Road. Und angeblich wird an einem weiteren Spiel zur Mad Max-Franchise gearbeitet.

Aktuellen Gerüchten nach soll 2024 zum Kinostart eines neuen Mad Max-Films ebenfalls ein neues Videospiel erscheinen. Dabei dürfte es sich um den Film Mad Max Furiosa handeln, einem Prequel zu Mad Max (2015), bei dem Tom Hardy allerdings nicht mitspielt.

Offiziell wurde ein neues Videospiel zu Mad Max nicht angekündigt. Im Februar gab es aber schon einen deutlichen Hinweis auf die Entwicklung.

Darüber hinaus hält sich offenbar das Gerücht, dass Avalanche Studios Group in der Zukunft von Microsoft übernommen werden könnte. Allerdings dürfte man bei Microsoft nach wie vor das Ziel vor Augen haben, die Übernahme von Activision Blizzard sauber über die Bühne zu bringen, ehe man sich an eine weitere Akquisition macht.