Avalanche Studios Group: Nach Contraband-Einstellung: Liverpool-Standort geschlossen

Nach der Absage des Projekts Contraband hat Avalanche Studios angekündigt, sein Büro in Liverpool zu schließen und eine nicht näher spezifizierte Zahl von Mitarbeitern zu entlassen.

In einer offiziellen Mitteilung auf der Website des Studios heißt es, dass die Entscheidung nach einer internen Überprüfung und „angesichts der aktuellen Herausforderungen“ für das Unternehmen und die Branche getroffen wurde.

Das Statement erklärt: „Diese Überprüfung hat zu der schwierigen Schlussfolgerung geführt, dass wir Änderungen in Bezug auf Personal und Standorte vornehmen müssen. Daher schlagen wir vor, unser Liverpool-Studio zu schließen und ein kollektives Konsultationsverfahren einzuleiten, wie es das britische Recht vorsieht. Dies betrifft alle Avalanchers in Liverpool.“

Darüber hinaus sollen auch die Standorte in Malmö und Stockholm von Personalanpassungen betroffen sein. Dort werden die Teams reduziert und umstrukturiert, um den aktuellen Anforderungen der laufenden Projekte gerecht zu werden.

Die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter ist derzeit nicht bekannt. Insider Gaming hat zur Klärung bereits Kontakt zu Avalanche Studios aufgenommen. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden diese ergänzt.