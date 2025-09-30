Avalanche Studios Group: Nach Contraband-Einstellung: Liverpool-Standort geschlossen

Nach der Absage des Projekts Contraband hat Avalanche Studios angekündigt, sein Büro in Liverpool zu schließen und eine nicht näher spezifizierte Zahl von Mitarbeitern zu entlassen.
In einer offiziellen Mitteilung auf der Website des Studios heißt es, dass die Entscheidung nach einer internen Überprüfung und „angesichts der aktuellen Herausforderungen“ für das Unternehmen und die Branche getroffen wurde.
Das Statement erklärt: „Diese Überprüfung hat zu der schwierigen Schlussfolgerung geführt, dass wir Änderungen in Bezug auf Personal und Standorte vornehmen müssen. Daher schlagen wir vor, unser Liverpool-Studio zu schließen und ein kollektives Konsultationsverfahren einzuleiten, wie es das britische Recht vorsieht. Dies betrifft alle Avalanchers in Liverpool.“
Darüber hinaus sollen auch die Standorte in Malmö und Stockholm von Personalanpassungen betroffen sein. Dort werden die Teams reduziert und umstrukturiert, um den aktuellen Anforderungen der laufenden Projekte gerecht zu werden.
Die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter ist derzeit nicht bekannt. Insider Gaming hat zur Klärung bereits Kontakt zu Avalanche Studios aufgenommen. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden diese ergänzt.
too bad. 🙁
„Weitere Studio-Schließung wird es am heutigen Tag nicht geben….“ https://www.xboxdynasty.de/news/the-initiative/studio-geschlossen-perfect-dark-eingestellt/
MS mal wieder 😅 streng genommen wieder nicht gelogen und trotzdem Unglaubwürdiger geworden…bah
Ist aber kein MS Studio.
Hahaha…ich nun wieder 🤣
Dachte die gehören zu Bethesda 😊 da wollte ich so gerne wieder auf die Konzerne haten und es war gar nicht nötig.
Peinlich 🫠 nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ☺️
Bisschen haten gegen die MS und Sonys dieser Welt darf ich trotzdem…dei Einstellung von dem Titel ist Schuld..soooo
Sind aber wie Romero Games von Microsofts Entscheidungen negativ betroffen.
Letztendlich ist es egal ob MS-Studio oder nicht – MS ist schuld
Klar alle sind schuld nur nicht die Führungskräfte, die die Projekte in den Sand setzen….
Aber immer noch die Entscheidung des Auftraggebers ob er es sich leisten kann das Projekt weiter zu unterstützen oder wenn irgendwas aus dem Ruder läuft den Auftrag zu canceln. Wenn ich zB eine Garage gebaut haben möchte und dann meine Niere versagt und ich muss mich für eins entscheiden, dann kaufe ich mir natürlich ne neue Niere😅
Bin ich daran Schuld das die Baufirma den Auftrag verloren hat, ja aber es hatte verständliche Gründe. Zumal die Firma gleich zum nächsten Projekt übergehen kann, Arbeit ist genug da.
Bei Vertragsbruch kommst sicherlich nicht ungeschoren davon, ob mit oder ohne Niere
Dann hat ja MS evtl auch was zahlen müssen bei Vertragsbruch also sind sie doch nicht Schuld am Studioende, sondern das Studio hat vermissgewirtschaftet .
Wir kennen die Verträge nicht
Nee kennen wir nicht, wäre aber auch wieder ne Fehlentscheidung nicht darauf zu achten bei den Verträgen das man bei Vertragsbruch abgesichert ist.
Das werden Zweizeiler sein:
Wir geben euch unendlich Geld und wenn es nicht reicht, entschuldigen wir uns bei euch dafür.
So, oder so ähnlich. 👍🏻
Wenn ein Vertrag wirklich nicht eingehalten worden wäre, hätten wir die Klage schon mitbekommen. Da mache ich mir gar keine Sorge.
Genau. Wenn man mir Taschengeld fürs Ferienlager gibt und ich es innerhalb der ersten Woche aufbrauche und für die zweite Woche nichts mehr bekomme, sind bestimmt auch meine Eltern schuld oder?
Moment… Wenn die Studios nicht liefern ist MS schuld und nicht das externe Studio welches den Job nicht hinbekommen hat… Nice.
Das ist als wäre es meine Schuld wenn ein Schreiner den Tisch für mich verbockt 🤣
Schade, Contraband hätte ich auch gerne gewusst was das genau wird.
Microsofts Concord
Perfect Dark dürfte noch schlimmer gewesen sein.
Neue Büros gekauft, eingerichtet, neues Team aufgestellt. Zusätzlich noch die Kosten für Crystal Dynamics.
Dagegen dürfte Contraband ein geringer Flop sein.
Für die Mitarbeiter tut es mir leid.
Schwachsinn, der Vergleich macht keinen Sinn, Concord war um einiges schlimmer, wurde veröffentlicht und dann pulverisiert (!).
Beides auf seine Weise schlimm. MS hat wahrscheinlich mehr miese gemacht, aber halt irgendwann (viel zu spät aber immerhin) noch den Stecker gezogen, bevor man versucht hat, damit den Spielern Geld aus der Tasche zu ziehen. Sony hat es einfach mal probiert, ob es keiner merkt…
Microsoft kann man nur Flappsigkeit vorwerfen, Sonys Versuch war schäbig und das Zurückrudern einfach peinlich.
Dann eben Scalebound. Der gleiche Mist
MS bleibt im Geldverbrennen ungeschlagen.
Oder Everwild
Schande, aber war absehbar und habe ich mir schon gedacht während der Entwicklung.
Perfect Dark hat mich tatsächlich überrascht, bei Contraband und Everwild war es absehbar.
Das nächste Studio mit Erfolgreiche Franchises in der Krise. Alleine die Just Cause Reihe ist ein muss und Ragevund Mad Max waren auch nicht schlecht und unterbewertet.
War doch klar oder?
Tja, da trifft es leider wieder ein Studio 😵💫.
Schade Schade Schade 🙁
Schade, Contraband war von der Idee her eigentlich nicht schlecht gewesen, ich frage mich immer noch wie es so weit kommen konnte 🤔.
Idee nicht schlecht naja… Eher so ein Ding, was eine Hand von Leuten ggfs. feiert aber den Rest kalt lässt. Problem: solche Games hauen andere Studios binnen 2 Jahre raus. Avalanche hat sich offensichtlich Verhoeven daran.
„ich frage mich immer noch wie es so weit kommen konnte“
Die Aktionäre wollen sich halt noch mehr Sportwagen leisten können.
„Scheiß auf den Pöbel“
Damit wird es erstmal keine „risikoreichen“ Veröffentlichungen geben, man spielt wohl voll auf Sicherheit.
Jo, Das bedeutet noch mehr CODs. Yeah