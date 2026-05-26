Avalanche Studios Group: Nächstes Spiel setzt auf Multiplayer, Live-Service und Unreal Engine

Avalanche Studios arbeitet nach der Einstellung von Contraband an einem neuen Multiplayer-Live-Service-Spiel auf Basis der Unreal Engine.

Nach der Einstellung von Contraband scheint bei Avalanche Studios bereits das nächste Projekt in Arbeit zu sein, wie wir zuvor bereits berichtet haben.

Ein neues Stellenangebot deutet nun darauf hin, dass sich das Studio inzwischen in der Vorproduktionsphase eines neuen Multiplayer-Titels befindet.

Demnach wurde die Prototyping-Phase bereits abgeschlossen und die Entwicklung ist in die nächste Produktionsstufe übergegangen. Gesucht werden Mitarbeiter für ein Projekt, das auf groß angelegte Multiplayer-Umgebungen ausgelegt ist und langfristig als Live-Service-Spiel betrieben werden soll.

Die Ausschreibung nennt außerdem regelmäßige Content-Updates und Feature-Erweiterungen als zentrale Bestandteile des Konzepts. Damit verfolgt das Studio offenbar einen langfristigen Ansatz, der auf kontinuierliche Weiterentwicklung nach der Veröffentlichung setzt.

Besonders interessant ist der technische Wechsel: Statt der hauseigenen Apex Engine soll das Projekt auf der Unreal Engine basieren. Die Engine kommt bereits bei zahlreichen aktuellen AAA-Produktionen zum Einsatz und bietet umfangreiche Werkzeuge für große Online-Welten und moderne Grafiktechnologien.

Offizielle Details zum Spiel selbst gibt es bislang nicht. Weder ein Titel noch ein Setting wurden genannt. Das Stellenangebot liefert jedoch den bislang deutlichsten Hinweis darauf, wohin sich Avalanche Studios nach dem Aus von Contraband entwickeln könnte.

Da die Informationen auf einer Stellenausschreibung basieren, sollten konkrete Inhalte und Features bis zu einer offiziellen Ankündigung mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.