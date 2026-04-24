Avalanche Studios Group: Neues AAA-Open-World-Projekt in Entwicklung

Mit einer neuen Stellenausschreibung sorgt Avalanche Studios für Spekulationen über ein bislang unangekündigtes AAA-Projekt. Das Studio, bekannt für die Just Cause-Reihe sowie Titel wie Mad Max und RAGE 2, arbeitet offenbar an einem neuen großen Open-World-Spiel.

In der Stellenanzeige für einen „Senior Technical Designer“ wird ein AAA-Projekt beschrieben, bei dem insbesondere Gameplay-Features, Engine-Arbeiten und systemübergreifende Entwicklung im Fokus stehen. Die Position soll aktiv an der Umsetzung von Gameplay-Inhalten beteiligt sein und Lücken im Entwicklungsprozess schließen.

Besonders interessant ist eine konkrete Anforderung in der Ausschreibung: Gefordert wird Erfahrung im „Skripten von Events, Erlebnissen und Systemen in offenen Welten“. Dies deutet klar auf ein Open-World-Design hin, passt jedoch zu mehreren möglichen Projektrichtungen.

Offiziell gibt es keine Hinweise darauf, ob es sich um einen neuen Teil der Just Cause-Reihe handelt oder um eine komplett neue Marke. Zusätzlich sorgt eine frühere Aussage des Studio-Gründers für Spekulationen, wonach ein Just Cause 5 als unwahrscheinlich bezeichnet wurde.

Damit bleibt unklar, ob Avalanche Studios an einem Nachfolger bestehender Marken arbeitet oder eine neue IP entwickelt. Die neue Stellenausschreibung bestätigt lediglich, dass sich ein großes Open-World-Projekt in Entwicklung befindet.