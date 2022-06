Avalanche Studios Group: Open-World-Spiel Ravenbound: Tales of Avalt geleakt

Im Netz ist mit Ravenbound: Tales of Avalt nicht nur der Name ein neues Spiel von Avalanche Studios Group durchgesickert, sondern auch erste Details und Screenshots.

Die Details zum Leak stammen von Shaun Weber, die von Tom Henderson auf Executer zusammengefasst worden sind.

Ravenbound: Tales of Avalt entsteht dem Bericht nach unter dem Codenamen „Jackdaw“ und ist ein Third-Person-Roguelike-Spiel mit Fanatsy bzw. Mittelalter-Setting.

Spieler kämpfen in der fiktiven Welt von Avalt als „Gefäß des Raben“ gegen eine Feinde, die in das Land eingedrungen sind.

Ähnlich wie Senu aus in Assassin’s Creed Origins, kann die Welt aus der Vogelperspektive betrachtet und Feinde damit erspäht werden. Allerdings verwandelt sich der Spieler selbst in einen Raben, um die Gefahr einer Situation abschätzen zu können.

Interessant ist: nach dem Tod muss ein neues Spiel begonnen werden. Dazu wählt man eines von drei Gefäßen aus, die sich anhand ihrer Waffen und Fähigkeiten voneinander unterscheiden. Im Artikel werden „Kultur-Eigenschaftskarte, die Waffen-Zugkarte und die einzigartige Eigenschaftskarte“ genannt.

Durch Stufenaufstiege, dem Einsatz von Münzen oder das Plündern von Kisten können weitere Karten erlangt und vorhandene aufgewertet werden.

Neue Inhalte wie Feinde, Waffen und Belohnungen soll Ravenbound: Tales of Avalt durch saisonale Inhalte im monatlichen Rhythmus erhalten. Was auf ein Lvie-Serive-Spiel hindeutet.

Der Leaker Shaun Weber beschreibt das Spiel als Dead Cells, jedoch mit offener Spielwelt.

Zum Stand der Entwicklung heißt es, es befinde sich in einem guten Stadium. Möglicherweise hören wir schon recht bald von Ravenbound: Tales of Avalt.

Leaked gameplay and concept image of the new game by Avalanche Studios called Ravenbound! Read more about it here https://t.co/VSNisRcknx #Ravenbound #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/5YyX25h7HN

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 14, 2022