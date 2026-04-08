Avalanche Studios Group: Projekt AionGuard wäre wie Crimson Desert geworden, sagt Ex-COO

Projekt AionGuard hätte laut dem Ex-COO von Avalanche Studios ein ähnliches Erlebnis wie Crimson Desert bieten können.

Der Entwickler Avalanche Studios, bekannt durch die Just Cause-Reihe, arbeitete in den 2000er Jahren an einem ambitionierten Open-World-Fantasy-Spiel mit dem Namen AionGuard. Das Projekt wurde jedoch frühzeitig eingestellt und gilt heute als eines der verlorenen Spiele des Studios.

Neue Aussagen von Mitgründer und ehemaligem CCO Christofer Sundberg geben nun Einblicke in das ursprüngliche Konzept. Demnach hätte AionGuard viele Elemente enthalten, die aktuell im Open-World-Spiel Crimson Desert von Pearl Abyss zu finden sind.

Zu den geplanten Features gehörten unter anderem das Reiten von Drachen, ein auf Physik basierendes Elementarsystem mit Mechaniken wie dem Einfrieren und Zerstören von Eis sowie Verwandlungen in mächtige Kreaturen wie Golems.

Laut Sundberg habe das Spiel in vielerlei Hinsicht das Potenzial gehabt, ein ähnliches Erlebnis zu bieten wie das kürzlich veröffentlichte Open-World-Abenteuer.

Auch die Inspirationsquellen waren klar definiert. Besonders Der Herr der Ringe, insbesondere die Schlacht um Helms Klamm, diente als kreativer Einfluss für die Gestaltung der Spielwelt und der Inszenierung.

Trotz eines gefundenen Publishers scheiterte das Projekt schließlich, als die Zusammenarbeit abrupt beendet wurde. In der Folge konnte Avalanche kein neues Studio finden, das das Projekt unterstützen wollte.

Das Team wurde daraufhin auf ein neues Projekt mit dem Namen Arcadia Rising umgeleitet, ein steampunk-inspiriertes Spiel mit stärker linearer Ausrichtung. Auch dieses Projekt wurde letztlich eingestellt.

Mit Blick auf diese Entwicklungen beschreibt Sundberg AionGuard als ein Spiel, das seiner Meinung nach hätte realisiert werden sollen und das möglicherweise einen bleibenden Eindruck in der Branche hinterlassen hätte.