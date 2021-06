Avalanche Studios Group: Systemic Reaction arbeitet an neuem Spiel

Autor:, in / Avalanche Studios Group

Systemic Reaction, die Entwickler von Generation Zero, arbeiten an einem neuen Projekt, das in einem kurzen Teaser-Trailer vorgestellt wurde.

Das in Schweden ansässige Entwicklerstudio Systemic Reaction, das Teil der Avalanche Studios Group ist und für die Entwicklung von Generatin Zero verantwortlich war, deutet in einem kurzen Teaser-Trailer auf ein neues und bisher noch unbekanntes Spiel hin.

In der kurzen Beschreibung unter dem Video heißt es, dass das Spiel sowohl „unheilvoll als auch gefährlich“ sein soll und dass mehr Informationen kommen werden. Über sich selbst schreibt das Entwicklerstudio: „Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Spielern und wollen Sandkästen mit einzigartigen Settings erschaffen, in denen sich ihre Kreativität entfalten kann. Unser Fokus liegt auf Freiheit, Erkundung und dem Drang, Spiele zu erschaffen, die uns als Kinder nachts wach hielten.“

Der Inhalt des Trailers in Kombination mit der Beschreibung des Spiels und wofür Systemic Reaction steht, dürfte euch eine grobe Vorstellung davon geben, was euch in diesem neuen Spiel erwarten könnte.