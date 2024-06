Avalanche Studios Group: Zwei Studios und 50 Jobs vor dem Aus

Die Avalanche Studios, wo unter anderem Just Cause beheimatet ist, kommt nun ebenfalls nicht um drastische Schritte herum. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgab, schließe man die beiden Studios in New York und Montreal und baue im selben Zug die damit verbundenen 50 Stellen ab.

Damit trennt man sich von etwa 9 Prozent der Belegschaft, während man die Studios in Stockholm, Malmö und Liverpool erhält.

Wie die Verantwortlichen – fast schon standardmäßig – mitteilten, handle es sich um eine äußerst schwierige Entscheidung, doch man glaube, dass dieser Schritt nötig sei, um das Unternehmen in eine stabile und nachhaltige Zukunft zu überführen.