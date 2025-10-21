Avatar: Frontiers of Pandora: Actiongeladene Szenen aus der Third-Person-Perspektive

Seit Ende 2023 können Spieler im Ubisoft-Titel Avatar: Frontiers of Pandora Teile des Heimatplaneten der Na’vi mehr oder weniger frei erkunden.
War das Gameplay bisher lediglich auf die Ego-Perspektive beschränkt, soll sich das ab dem 5. Dezember ändern. Dann erscheint ein neues Update, welches Spielern den lang gewünschten Perspektivwechsel auf die Third Person-Ansicht ermöglichen wird.
Mit dem New Game+ erhält ein weiteres praktisches Feature Einzug in den Open-World-Titel, bevor am 19. Dezember mit der Erweiterung Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes das nächste Abenteuer ansteht.
Erste Eindrücke davon, wie die actiongeladenen Einlagen von Avatar: Frontiers of Pandora in der Third-Person-Ansicht abschneiden, bietet der frisch veröffentlichte Third-person Update Trailer:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es ist interessant wie Ubisoft aktuell an ihren alten Spielen weiter werkelt und schraubt.
Hier ein kostenloses Content Update, hier eine 3rd Person Sicht, da ein sehr guter Nintendo Switch 2 Port…
Bin bei Avatar skeptisch bzgl 3rd Person, was daran liegt, dass die Na’vi 3 bis 4 Meter große Wesen sind und somit die Umgebung und die NPC extrem klein ausfallen dürften in der Sicht.
Würde mich zudem nicht wundern, wenn das Game demnächst auch noch einen Switch 2-Port erhält.
Einfach mal eines der besten Spiele dieser Generation. Was für ein Trailer🤗🤗🤗
Werde den Modus definitiv probieren wenn der Fire & Ash DLC erscheint.
Stimmt, das Spiel wollte ich ja auch immer mal testen, hatte es bisher aber nicht auf die wishlist gesetzt
Ich sehe einen generellen Trend dahin, dass 1st-Person in weiten Teilen abgelehnt wird. Damit meine ich quasi alles abseits der CoDs und BFs – quasi (Military)-Shooter. Und ich persönlich kann es auch nachvollziehen, denn Frontiers of Pandora als klassisches Action-Adventure a la Horizon wirkt einfach besser und stimmiger. Man kann das im Trailer oben perfekt merken, wie unterschiedlich die Perspektive ein Spiel macht.
Zeichen der Zeit oder war es schon immer so?
„denn Frontiers of Pandora als klassisches Action-Adventure a la Horizon wirkt einfach besser und stimmiger.“
Sorry, aber ich verstehe die Logik nicht. Wenn ich First Person spiele, dann bin ich doch eher im Spiel drin, als wenn ich eine Figur fernsteuere
Zu wenig zu spät. Da sieht man mal wieder das ubisoft keinerlei Rückrad besitzt. Anstatt das sie mal die ultra langweilige story ein wenig aufpeppen, machen sie halt einen thrid person mode um noch ein paar sales rauszukitzeln von den weinerlichen „ich spiele nur third person games“ trotteln.
Kann es aber vermutlich auch nicht mehr retten.
Sieht in Ordnung aus, kommt nur alles sehr spät.