Avatar: Frontiers of Pandora: Actiongeladene Szenen aus der Third-Person-Perspektive

Ein neuer Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora bietet actiongeladenen Gameplay-Szenen aus der Third Person-Ansicht.

Seit Ende 2023 können Spieler im Ubisoft-Titel Avatar: Frontiers of Pandora Teile des Heimatplaneten der Na’vi mehr oder weniger frei erkunden.

War das Gameplay bisher lediglich auf die Ego-Perspektive beschränkt, soll sich das ab dem 5. Dezember ändern. Dann erscheint ein neues Update, welches Spielern den lang gewünschten Perspektivwechsel auf die Third Person-Ansicht ermöglichen wird.

Mit dem New Game+ erhält ein weiteres praktisches Feature Einzug in den Open-World-Titel, bevor am 19. Dezember mit der Erweiterung Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes das nächste Abenteuer ansteht.

Erste Eindrücke davon, wie die actiongeladenen Einlagen von Avatar: Frontiers of Pandora in der Third-Person-Ansicht abschneiden, bietet der frisch veröffentlichte Third-person Update Trailer: