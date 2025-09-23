Avatar: Frontiers of Pandora: Brandneue Erweiterung erscheint im Dezember

Heute kündigte Ubisoft „From the Ashes“ an, eine Action-Adventure-Erweiterung zu Avatar: Frontiers of Pandora. Die Erweiterung wird am 19. Dezember auf Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf dem PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam verfügbar sein.

Sie lädt Spielerinnen und Spieler ein, in einen Abschnitt der Westlichen Grenze zurückzukehren, der den Kinglor-Wald und ein brandneues Gebiet umfasst – in einer packenden neuen Geschichte von Rache und Überleben. Die Erweiterung wird am selben Tag wie der Kinostart von Avatar: Fire and Ash veröffentlicht und erweitert das Abenteuer für alle Avatar-Fans.

Entwickelt von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney, begleitet „From the Ashes“ die Spieler auf der Reise von So’lek, einem kampferprobten Na’vi-Krieger aus dem Trr’ong-Clan. Von der RDA und ihren neuen Verbündeten – dem rücksichtslosen Asche-Clan – überfallen und dem Tod überlassen, erwacht So’lek in einer Welt in Flammen, und seine Sarentu-Familie ist zerstreut. Getrieben von Trauer und Rache macht er sich auf den Weg, um seine Liebsten wiederzufinden und zu beschützen.

„Mit ‚From the Ashes‘ wollten wir die Grenzen dessen erweitern, was Spielerinnen und Spieler auf Pandora erleben können“, sagt Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment. „Diese Erweiterung bietet eine düstere, persönlichere Geschichte, eine verbesserte Immersion durch sowohl First- als auch Third-Person-Gameplay und intensive neue Kampfmechaniken, die die emotionalen und taktischen Einsätze vertiefen. Wir wollten den Fans eine spannende neue Perspektive auf das Westliche Grenzgebiet bieten, mit tieferer Erzählweise und intensiverem Gameplay.“ „Unsere Partnerschaft mit Massive Entertainment hat es uns ermöglicht, dieses Universum auf mutige neue Weise mit Avatar: Frontiers of Pandora zu erweitern“, sagte Joshua Izzo, Executive Vice-President of Franchise Development bei Lightstorm Entertainment. „Diese neue Erweiterung, ‚From the Ashes‘, wird am selben Tag wie der Kinostart von Avatar: Fire and Ash veröffentlicht – ein Film, der dunklere Ecken von Pandora erforscht und den furchterregenden Asche-Clan einführt. Wir sind gleichermaßen gespannt, dass Avatar-Fans unentdeckte Geschichten durch neue interaktive Abenteuer erleben können.“ „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans dieses neue Kapitel in Avatar: Frontiers of Pandora erleben“, sagte Luigi Priore, VP, GM, Disney & Pixar Games. „’From the Ashes‘ setzt die Reise des Na’vi-Widerstandskämpfers So’lek fort und zeigt, wie Disney & Pixar Games mit unseren Partnern zusammenarbeitet, um einzigartige Geschichten zu entwickeln, die in den Welten verwurzelt sind, die sie lieben.“

Die Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung wird als eigenständiger Kauf für Spieler verfügbar sein, die das Basisspiel bereits besitzen, oder als Teil der neuen „From the Ashes“-Edition, die das Basisspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung sowie „Floating Mountains Bonus Content“ (drei verschiedene Banshee-Farbmuster, inspiriert vom Tal von Mo’ara in Pandora – Die Welt von Avatar) enthält:

Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung: UVP € 24,99

Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Edition: UVP € 39,99

Enthält das Hauptspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung Der „Floating Mountains Bonus Content“ wird allen zur Verfügung stehen, die entweder die „From the Ashes“-Erweiterung vorbestellen oder die „From the Ashes“-Edition kaufen.

Das Hauptspiel von Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt auf Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf dem PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam verfügbar.

Ein 3rd-Person-Update für Avatar: Frontiers of Pandora wird am 5. Dezember veröffentlicht. Dieses Update führt zwei der am häufigsten nachgefragten Funktionen aus der Community ein: New Game+ und den lang erwarteten Third-Person-Modus für das Hauptspiel.