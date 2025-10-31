Avatar: Frontiers of Pandora: Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt

In einem neuen Blogpost kündigte Ubisoft an, dass die Erweiterung „From the Ashes“ von Avatar: Frontiers of Pandora ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC über den Ubisoft Store, Steam, und den Epic Games Store vorbestellbar ist. Die Erweiterung wird ebenfalls in einem Abonnement von Ubisoft+ enthalten sein.
Außerdem wurde die Avatar: Frontiers of Pandora Complete Edition enthüllt. Diese enthält das Basisspiel, den Season Pass, exklusive kosmetische Gegenstände, Bonusinhalte, das digitale Artbook und die Erweiterung „From the Ashes“. Die Erweiterung „From the Ashes“ und der Bonusinhalt „Schwebende Berge“ erscheinen zur Veröffentlichung am 19. Dezember 2025.
Zudem wurde ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf einen geplanten Gameplay-Walkthrough am 20. November bietet.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nein danke, dafür ist das Spiel dann doch viel zu langweilig.
Typischer Grafikblender.
Oh.. Lass mich raten, typische Ubiformel, nur extremer?
Das hat mir schon Starlink versaut, das war nur abarbeiten..
Genau das 😀
dazu noch Dialoge zum einschlafen in denen meistens gar nichts erzählt wird.
Bei Ubisoft geht auch Quantität vor Qualität… Habe die Tage noch Prince of Persia Forgotten Sands auf der Xbox Series X gespielt und dachte mir noch, was Ubisoft einst für tolle Spiele gemacht hat…
Das gleiche dachte ich mir als ich vor Monaten die Splinter Cell Reihe und das Beyond Good and Evil Remaster durch spielte 🤔
Ich mein ich hab mit AC Shadows im Vergleich zu Valhalla Wieder Spaß an der AC Reihe aber man ey diese ?< die se seit Origns eingeführt haben (uncool von The Witcher 3 geklaut) nerven mich so hart.
Seitdem es den Third Person Mode gibt, interessiert mich das Spiel deutlich mehr.
Werde ich mir wohl nachdem der neue Inhalt erschienen ist dann mal gönnen.
nää, nach Ghost of Tsushima und Elden Ring hab ich erstmal genug von generischer Ubiformel abarbeiten
Elden Ring hat ne Ubiformel ?
Da gibts keine ? auf der Karte, auch keine 17.000 schwebende Blätter zum aufsammeln.
Es mag ein Grafikblender sein, aber das macht es immerhin herausragend.
Kann es sein das dieses Spiel vollkommen unterbewertet ist? es sieht übertrieben gut aus, vorallem mit der neuen Kameraansicht. Ubisoft kann eigentlich abliefern wenn die wollen.
Wahrscheinlich ist das auch der Grund für die beliebtheit
Für 15€ Neu gekauft und am 5.12. mit Third Person Update starten 👌
Ich spiele das Spiel nur nicht, weil Avatar mich nicht so anspricht. Habe den ersten Film 2009 im Kino angesehen. War für mich ein modernes Pocahontas (Disney Film). Nett unterhaltsam. Aber mehr auch nicht.
Werde erstmal passen, optisch sieht es aber ziemlich gut aus.