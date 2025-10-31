Avatar: Frontiers of Pandora: Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt

13 Autor: , in News / Avatar: Frontiers of Pandora
Übersicht
Image: Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes-Erweiterung Vorbestellungen gestartet. Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt!

In einem neuen Blogpost kündigte Ubisoft an, dass die Erweiterung „From the Ashes“ von Avatar: Frontiers of Pandora ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC über den Ubisoft Store, Steam, und den Epic Games Store vorbestellbar ist. Die Erweiterung wird ebenfalls in einem Abonnement von Ubisoft+ enthalten sein.

Außerdem wurde die Avatar: Frontiers of Pandora Complete Edition enthüllt. Diese enthält das Basisspiel, den Season Pass, exklusive kosmetische Gegenstände, Bonusinhalte, das digitale Artbook und die Erweiterung „From the Ashes“. Die Erweiterung „From the Ashes“ und der Bonusinhalt „Schwebende Berge“ erscheinen zur Veröffentlichung am 19. Dezember 2025.

Zudem wurde ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf einen geplanten Gameplay-Walkthrough am 20. November bietet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Avatar: Frontiers of Pandora

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 175135 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 31.10.2025 - 10:12 Uhr

    Nein danke, dafür ist das Spiel dann doch viel zu langweilig.
    Typischer Grafikblender.

    0
    • Homunculus 275380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.10.2025 - 10:16 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Oh.. Lass mich raten, typische Ubiformel, nur extremer?
      Das hat mir schon Starlink versaut, das war nur abarbeiten..

      0
        • Omag Croft 8175 XP Beginner Level 4 | 31.10.2025 - 10:41 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Bei Ubisoft geht auch Quantität vor Qualität… Habe die Tage noch Prince of Persia Forgotten Sands auf der Xbox Series X gespielt und dachte mir noch, was Ubisoft einst für tolle Spiele gemacht hat…

          0
          • Spaxarrow 760 XP Neuling | 31.10.2025 - 11:05 Uhr
            Antwort auf Omag Croft

            Das gleiche dachte ich mir als ich vor Monaten die Splinter Cell Reihe und das Beyond Good and Evil Remaster durch spielte 🤔

            Ich mein ich hab mit AC Shadows im Vergleich zu Valhalla Wieder Spaß an der AC Reihe aber man ey diese ?< die se seit Origns eingeführt haben (uncool von The Witcher 3 geklaut) nerven mich so hart.

            0
  2. Homunculus 275380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.10.2025 - 10:14 Uhr

    Seitdem es den Third Person Mode gibt, interessiert mich das Spiel deutlich mehr.
    Werde ich mir wohl nachdem der neue Inhalt erschienen ist dann mal gönnen.

    1
  3. link82 4900 XP Beginner Level 2 | 31.10.2025 - 10:19 Uhr

    nää, nach Ghost of Tsushima und Elden Ring hab ich erstmal genug von generischer Ubiformel abarbeiten

    0
    • Drakeline6 175135 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 31.10.2025 - 10:46 Uhr
      Antwort auf link82

      Elden Ring hat ne Ubiformel ?
      Da gibts keine ? auf der Karte, auch keine 17.000 schwebende Blätter zum aufsammeln.

      0
  4. Ash2X 300860 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.10.2025 - 10:31 Uhr

    Es mag ein Grafikblender sein, aber das macht es immerhin herausragend.

    0
  5. Chicko90 23235 XP Nasenbohrer Level 2 | 31.10.2025 - 10:37 Uhr

    Kann es sein das dieses Spiel vollkommen unterbewertet ist? es sieht übertrieben gut aus, vorallem mit der neuen Kameraansicht. Ubisoft kann eigentlich abliefern wenn die wollen.

    Wahrscheinlich ist das auch der Grund für die beliebtheit

    1
  6. burito361 98280 XP Posting Machine Level 4 | 31.10.2025 - 11:00 Uhr

    Für 15€ Neu gekauft und am 5.12. mit Third Person Update starten 👌

    0
  7. FaMe 151385 XP God-at-Arms Bronze | 31.10.2025 - 11:07 Uhr

    Ich spiele das Spiel nur nicht, weil Avatar mich nicht so anspricht. Habe den ersten Film 2009 im Kino angesehen. War für mich ein modernes Pocahontas (Disney Film). Nett unterhaltsam. Aber mehr auch nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort