Avatar: Frontiers of Pandora: Complete Edition und Gameplay-Walkthrough angekündigt

In einem neuen Blogpost kündigte Ubisoft an, dass die Erweiterung „From the Ashes“ von Avatar: Frontiers of Pandora ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC über den Ubisoft Store, Steam, und den Epic Games Store vorbestellbar ist. Die Erweiterung wird ebenfalls in einem Abonnement von Ubisoft+ enthalten sein.

Außerdem wurde die Avatar: Frontiers of Pandora Complete Edition enthüllt. Diese enthält das Basisspiel, den Season Pass, exklusive kosmetische Gegenstände, Bonusinhalte, das digitale Artbook und die Erweiterung „From the Ashes“. Die Erweiterung „From the Ashes“ und der Bonusinhalt „Schwebende Berge“ erscheinen zur Veröffentlichung am 19. Dezember 2025.

Zudem wurde ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf einen geplanten Gameplay-Walkthrough am 20. November bietet.