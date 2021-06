Avatar: Frontiers of Pandora: Erste Details und Bilder zum Action-Adventure

Mit Avatar: Frontiers of Pandora erscheint ein neues First-Person-Action-Adventure-Spiel exklusiv für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Im Rahmen der Ubisoft Forward Show wurden erste Informationen zu Avatar: Frontiers of Pandora bekannt gegeben. Avatar: Frontiers of Pandora ist ein First-Person-Action-Adventure, das von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio – in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt wird.

Avatar: Frontiers of Pandora basiert auf der neuesten Version der Snowdrop-Engine und wurde exklusiv für die neue Konsolen- und PC-Generation entwickelt. Es erweckt die verlockende Welt von Pandora mit all ihrer Schönheit und ihren Gefahren in einer immersiven, offenen Welt zum Leben.

In dieser neuen, eigenständigen Geschichte schlüpft ihr in die Rolle eines Na’vi und begebt euch auf eine Reise durch die westliche Grenze, einen noch nie zuvor gesehenen Teil von Pandora. Erforscht eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und drängt die gewaltigen RDA-Kräfte zurück, die euch bedrohen.

Der First Look Trailer ist hier zu sehen: