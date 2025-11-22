Avatar: Frontiers of Pandora: Erster Gameplay-Walkthrough zeigt die Reise eines Na’vi-Kriegers

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: Erster Gameplay-Walkthrough zeigt die Reise eines Na’vi-Kriegers, um seine Familie zu retten!

Ubisoft hat, wie wir bereits berichtet haben, einen Gameplay-Walkthrough für Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes veröffentlicht.

Die Erweiterung erscheint am 19. Dezember auf Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna sowie PC über Ubisoft Connect, Steam und den Epic Games Store.

Die Erweiterung wurde von dem Ubisoft Studio Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt, und lädt Spieler ein, in einen Abschnitt der westlichen Grenze zurückzukehren, der den Kinglor-Wald und eine brandneue Unterregion umfasst und eine packende neue Geschichte von Rache und Überleben liefert.

Die Erweiterung erscheint zeitgleich mit dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash und erweitert das Abenteuer für alle Avatar-Fans.

Der Walkthrough liefert einen Überblick über die neue Geschichte des Na’vi-Kriegers So’lek, der sich aufmacht, diejenigen zu retten, die ihm am Herzen liegen, sowie über die brutalen und intensiven Kampfmechaniken, die die Erweiterung prägen.

Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment, führt durch eine entscheidende Mission, in der So’lek, ein kampferprobter Na’vi-Krieger, den Arahane-Hometree infiltriert, der nun von der RDA und dem gnadenlosen Ash-Clan besetzt ist. Der Kinglor-Wald – einst üppig und lebendig – liegt nun in Trümmern, da die Eindringlinge die vollständige Kontrolle übernehmen und den Widerstand, insbesondere die Sarentu und So’lek, auslöschen wollen.

Nur mit Bogen und Messer bewaffnet, demonstriert So’lek die brutale Effizienz von Stealth und Kampf-Finishern sowie die Fähigkeit, seinen Kriegersinn für tödliche Präzision einzusetzen.

Mit dem Ash-Clan wird ein neuer Gegner in die Welt von Frontiers of Pandora eingeführt. Die wendige, gnadenlose und unerbittliche Mangkwan-Kriegsschar infiltriert unter Führung des Mangkwan-Räubers Wukula die Westliche Grenze. So’lek muss seine Überzeugungen infrage stellen, um diejenigen zu retten, die er liebt, auch wenn das bedeutet, einen anderen Na’vi zu stellen – und sogar dessen Leben zu nehmen.

In From the Ashes eskaliert in dieser feindseligeren Version des Kinglor-Waldes der Kampf zudem durch die fortschrittliche Technologie der RDA, darunter verbesserte AMPs, Skel-Suits und Hellhounds, während So’lek seine Bindung zu seinem Ikran Ìley nutzt, um Luftunterstützung und taktische Neupositionierung zu erhalten.

Indem Spieler diejenigen ausschalten, die sich ihnen in den Weg stellen, verdienen sie Erfahrungspunkte in Form von Dog Tags, wodurch So’lek seine Kriegerfähigkeiten sowohl im Kampf als auch im Schleichen über ein optimiertes Fortschrittssystem erweitern kann.

Der Walkthrough liefert zudem einen Vorgeschmack auf die Arbeit des Komponisten John Paesano, der die Musik für diese Erweiterung geliefert hat. John Paesano ist ein preisgekrönter amerikanischer Komponist und bekannt für seine Arbeit an der Maze Runner-Trilogie, Marvels Daredevil, Marvels Spider-Man-Spielen und Kingdom of the Planet of the Apes.

Mit seinem dynamischen Stil erschafft er Klangwelten, die die Handlung widerspiegeln. Er verbindet orchestrale und elektronische Elemente und liefert so emotional eindrucksvolle Klanglandschaften. Seine Komposition unterstreicht die dunklere, intensivere Atmosphäre von So’leks Rachefeldzug, während er darum kämpft, diejenigen zu beschützen, die er liebt.