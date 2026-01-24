Avatar: Frontiers of Pandora: Free Trial bis 26. Januar spielbar

Image: Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora bietet euch eine Free Trial-Version an, damit ihr den Third-Person-Modus ausprobieren könnt.

Ubisoft hat eine kostenlose Testversion von Avatar: Frontiers of Pandora gestartet. Die Free Trial läuft vom 23. bis 26. Januar und ist auf PS5, Xbox Series X|S sowie PC über Ubisoft Connect verfügbar.

Spieler können den Titel bis zu fünf Stunden ausprobieren oder bis zum Erreichen des Heimatbaums in der Hauptquest „Der Aranahe‑Clan“. Dank des neuen Third‑Person‑Updates lässt sich Pandora zudem erstmals vollständig aus der Schulterperspektive erleben.

Die Testversion bietet ausschließlich den Einzelspielermodus; Koop ist der Vollversion vorbehalten.

Avatar: Frontiers of Pandora – Free Trial herunterladen

Alle Fortschritte werden übernommen, sodass das Abenteuer nach dem Kauf nahtlos weitergeht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

