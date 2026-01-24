Avatar: Frontiers of Pandora: Free Trial bis 26. Januar spielbar

Ubisoft hat eine kostenlose Testversion von Avatar: Frontiers of Pandora gestartet. Die Free Trial läuft vom 23. bis 26. Januar und ist auf PS5, Xbox Series X|S sowie PC über Ubisoft Connect verfügbar.
Spieler können den Titel bis zu fünf Stunden ausprobieren oder bis zum Erreichen des Heimatbaums in der Hauptquest „Der Aranahe‑Clan“. Dank des neuen Third‑Person‑Updates lässt sich Pandora zudem erstmals vollständig aus der Schulterperspektive erleben.
Die Testversion bietet ausschließlich den Einzelspielermodus; Koop ist der Vollversion vorbehalten.
Avatar: Frontiers of Pandora – Free Trial herunterladen
Alle Fortschritte werden übernommen, sodass das Abenteuer nach dem Kauf nahtlos weitergeht.
Das ist eine tolle Aktion,5 Stunden ist mehr als genug.
Ist auch nen absolut gutes Game, von vielen unterschätzt. Mir gefällt es auf jeden Fall besser als Farcry – auch wenn sehr ähnlich.