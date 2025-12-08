Avatar: Frontiers of Pandora: Jetzt auch im Third-Person-Modus spielbar

91 Autor: , in News / Avatar: Frontiers of Pandora
Übersicht
Image: Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt im Third-Person-Modus aus einer ganz neuen Perspektive spielbar.

Ab sofort ist das kostenlose Update zu Avatar: Frontiers of Pandora für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über den Ubisoft Store, Steam, und den Epic Games Store verfügbar.

Unter anderem bringt es zwei der von der Community am häufigsten gewünschten Features: New Game+ sowie den lang erwarteten Third-Person-Modus, mit dem sich das Spiel optional in der 3rd-Person-Perspektive erleben lässt.

From the Ashes, die neue Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 19. Dezember, zeitgleich mit dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash. In dieser neuen Geschichte, die nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt, erwacht So’lek im verwüsteten Kinglor-Wald, seine Verbündeten und seine Sarentu-Familie sind zerstreut.

Er muss sich dem mächtigen Ash-Clan und der RDA stellen, um seine Freunde zu retten – eine Mission voller brennender Rache. Die Erweiterung wird außerdem die Third-Person-Perspektive enthalten, sodass man wahlweise in der Ego- oder Third-Person-Ansicht spielen kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Avatar: Frontiers of Pandora

91 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort