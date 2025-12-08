Avatar: Frontiers of Pandora: Jetzt auch im Third-Person-Modus spielbar

Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt im Third-Person-Modus aus einer ganz neuen Perspektive spielbar.

Ab sofort ist das kostenlose Update zu Avatar: Frontiers of Pandora für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über den Ubisoft Store, Steam, und den Epic Games Store verfügbar.

Unter anderem bringt es zwei der von der Community am häufigsten gewünschten Features: New Game+ sowie den lang erwarteten Third-Person-Modus, mit dem sich das Spiel optional in der 3rd-Person-Perspektive erleben lässt.

From the Ashes, die neue Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 19. Dezember, zeitgleich mit dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash. In dieser neuen Geschichte, die nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt, erwacht So’lek im verwüsteten Kinglor-Wald, seine Verbündeten und seine Sarentu-Familie sind zerstreut.

Er muss sich dem mächtigen Ash-Clan und der RDA stellen, um seine Freunde zu retten – eine Mission voller brennender Rache. Die Erweiterung wird außerdem die Third-Person-Perspektive enthalten, sodass man wahlweise in der Ego- oder Third-Person-Ansicht spielen kann.