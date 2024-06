Avatar: Frontiers of Pandora: Neue Bedrohungen im The Sky Breaker Story Pack Trailer

Schaut euch hier den neuen Avatar: Frontiers of Pandora The Sky Breaker Story Pack Trailer direkt von der Ubisoft Forward an.

Ubisoft präsentiert einen neuen Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora – The Sky Breaker Story Pack, der beim Ubisoft Forward Event veröffentlicht wurde.

Ein mysteriöser Schatten taucht am Himmel auf und bedroht die Na’vi-Clans, die gerade ihr großes Fest der Spiele feiern.

Stellt euch der RDA und beschütze die Einheit der Clans in Avatar: Frontiers of Pandora, dem ersten Story Pack, das am 16. Juli erhältlich ist. Der „Himmelsbrecher“ – „The Sky Breaker Story Pack“ ist in der Gold Edition enthalten.