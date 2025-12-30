Avatar: Frontiers of Pandora: Neuer Film beflügelt Spielerzahlen

4 Autor: , in News / Avatar: Frontiers of Pandora
Übersicht
Image: Ubisoft

Spielerzahlen vervierfacht: Avatar Frontiers of Pandora erlebt massiven Aufschwung nach Filmstart.

Der Start des neuen Avatar‑Kinofilms hat einen deutlichen Einfluss auf die Spielerzahlen von Avatar Frontiers of Pandora auf Steam.

Seit der Veröffentlichung des Films verzeichnet das Spiel einen außergewöhnlich starken Anstieg der aktiven Nutzer. Der bisherige Allzeit‑Höchstwert lag am 13. Januar 2025 bei 2.600 gleichzeitigen Spielern. Nach dem Kinostart stieg dieser Wert am 28. Dezember 2025 auf rund 12.500 Spieler und damit auf mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords.

Die Entwicklung zeigt, dass große Filmveröffentlichungen weiterhin einen spürbaren Effekt auf die Popularität von Videospielen haben, die im selben Universum angesiedelt sind.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Avatar: Frontiers of Pandora

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1194310 XP Xboxdynasty Legend Gold | 30.12.2025 - 08:07 Uhr

    Ich freue mich für den Erfolg von beiden, also dem großartigen Film und auch dem tollen From the Ashes DLC. Habe es beendet und eines der besten DLC’s die ich bisher gezockt habe. Dazu hat Avatar: Fire & Ash 760 Millionen US-Dollar im Box Office erreicht. Ende der Woche könnte die Milliarde kommen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Avatar 4 und 5🥳🥳🥳

    Möchte unbedingt wissen wie es weitergeht.

    1
    • Chicko90 33455 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.12.2025 - 08:13 Uhr
      Antwort auf Robilein

      will den 3 Film noch im Kino gucken, danach kommt garantiert die Lust auf das Spiel 🙂 war ja bei Fallout bei mir genauso 🙂 hab nur etwas bedenken weil der so übertrieben lang ist, aber gucken werde ich den trotzdem

      1
  2. vl DAVE lv 19025 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 30.12.2025 - 08:19 Uhr

    Ich mag das Spiel wirklich gern!
    Aber leider ist der techn. Zustand ausbauwürdig…

    Im Qualitätsmodus flackern die Schatten stellenweise immer noch, als wären sie eine Diskobeleuchtung & der Performance Modus wurde grafisch sogar verschlechtert (im Vergleich zu früher).
    Die komplette Vegetation flimmert & krisselt extrem!
    Einfach extrem pixelig…
    Also es wirkt stellenweise wirklich so, als wären es max. 720p ohne Kantenglättung
    Das alles fällt vor allem im 2. Gebiet (Höhenprärie) auf.

    0
  3. Phex83 131280 XP Elite-at-Arms Bronze | 30.12.2025 - 08:24 Uhr

    Ich hab nach dem 3rd-Person Update nochmal reingeschaut, hat mich aber wieder nicht abgeholt und ich hab es schnell wieder deinstalliert

    0

Hinterlasse eine Antwort