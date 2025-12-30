Avatar: Frontiers of Pandora: Neuer Film beflügelt Spielerzahlen

Der Start des neuen Avatar‑Kinofilms hat einen deutlichen Einfluss auf die Spielerzahlen von Avatar Frontiers of Pandora auf Steam.

Seit der Veröffentlichung des Films verzeichnet das Spiel einen außergewöhnlich starken Anstieg der aktiven Nutzer. Der bisherige Allzeit‑Höchstwert lag am 13. Januar 2025 bei 2.600 gleichzeitigen Spielern. Nach dem Kinostart stieg dieser Wert am 28. Dezember 2025 auf rund 12.500 Spieler und damit auf mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords.

Die Entwicklung zeigt, dass große Filmveröffentlichungen weiterhin einen spürbaren Effekt auf die Popularität von Videospielen haben, die im selben Universum angesiedelt sind.