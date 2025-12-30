Avatar: Frontiers of Pandora: Neuer Film beflügelt Spielerzahlen

Der Start des neuen Avatar‑Kinofilms hat einen deutlichen Einfluss auf die Spielerzahlen von Avatar Frontiers of Pandora auf Steam.
Seit der Veröffentlichung des Films verzeichnet das Spiel einen außergewöhnlich starken Anstieg der aktiven Nutzer. Der bisherige Allzeit‑Höchstwert lag am 13. Januar 2025 bei 2.600 gleichzeitigen Spielern. Nach dem Kinostart stieg dieser Wert am 28. Dezember 2025 auf rund 12.500 Spieler und damit auf mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords.
Die Entwicklung zeigt, dass große Filmveröffentlichungen weiterhin einen spürbaren Effekt auf die Popularität von Videospielen haben, die im selben Universum angesiedelt sind.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich freue mich für den Erfolg von beiden, also dem großartigen Film und auch dem tollen From the Ashes DLC. Habe es beendet und eines der besten DLC’s die ich bisher gezockt habe. Dazu hat Avatar: Fire & Ash 760 Millionen US-Dollar im Box Office erreicht. Ende der Woche könnte die Milliarde kommen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Avatar 4 und 5🥳🥳🥳
Möchte unbedingt wissen wie es weitergeht.
will den 3 Film noch im Kino gucken, danach kommt garantiert die Lust auf das Spiel 🙂 war ja bei Fallout bei mir genauso 🙂 hab nur etwas bedenken weil der so übertrieben lang ist, aber gucken werde ich den trotzdem
Ich mag das Spiel wirklich gern!
Aber leider ist der techn. Zustand ausbauwürdig…
Im Qualitätsmodus flackern die Schatten stellenweise immer noch, als wären sie eine Diskobeleuchtung & der Performance Modus wurde grafisch sogar verschlechtert (im Vergleich zu früher).
Die komplette Vegetation flimmert & krisselt extrem!
Einfach extrem pixelig…
Also es wirkt stellenweise wirklich so, als wären es max. 720p ohne Kantenglättung
Das alles fällt vor allem im 2. Gebiet (Höhenprärie) auf.
Ich hab nach dem 3rd-Person Update nochmal reingeschaut, hat mich aber wieder nicht abgeholt und ich hab es schnell wieder deinstalliert