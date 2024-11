Avatar: Frontiers of Pandora: PlayStation-Fans frustriert, PS5-Pro-Patch verschlechtert Grafik

Avatar: Frontiers of Pandora hat einen PS5-Pro-Patch erhalten, der die Grafik im Spiel deutlich verschlechtert.

Kaum ist der Avatar: Frontiers of Pandora PS5-Pro-Patch raus, da beschweren sich auch schon zahlreiche Spieler über eine verschlechterte Grafik im Spiel.

Die frustrierten PlayStation 5 Pro-Käufer vermelden, dass die Grafik seitdem PS5-Pro-Patch deutlich schlechter geworden ist, die Image-Quality abgenommen hat und „tonnenweise schimmern“ jetzt vorkommt.

Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, ist auf der PlayStation 5 Pro nur ein Modus im Spiel verfügbar. Somit kann in Avatar: Frontiers of Pandora der PS5 Pro Quality-Modus nicht abgestellt und umgangen werden. Sämtliche Fans mit einer PlayStation 5 Pro müssen jetzt auf einen PS5-Pro-Patch warten, bevor sie das Spiel wieder in ordentlicher Qualität spielen können.

Zuvor gab es bereits Berichte, dass der PS5-Pro-Patch die Grafik von Silent Hill 2 Remake verschlechtert hat, was kurze Zeit später vom Entwickler mit einem weiteren Update angepasst wurde. Aber auch Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor sind von einem schlecht optimierten PS5-Pro-Patch betroffen und sehen nach dem PlayStation 5 Pro Upgrade schlechter aus als vorher.