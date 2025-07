Avatar: Frontiers of Pandora: Spiel erhält Third-Person-Modus und New Game+

Update für Avatar: Frontiers of Pandora bringt am 5. Dezember Third-Person-Modus und New Game+.

Ubisoft und Massive Entertainment kündigten für den 5. Dezember ein Update für Avatar: Frontiers of Pandora an, das zwei der von der Community am häufigsten gewünschten Funktionen bringen wird: New Game+ sowie den lang erwarteten Third-Person-Modus.

Dank des Third-Person-Modus können Spieler auf Knopfdruck Pandora aus einer neuen Perspektive erkunden. Ob bei der Erkundung, im Kampf oder beim Ausblick auf die Landschaft – der Third-Person-Modus vermittelt ein neues Gefühl für Größe, Freiheit und Immersion.

Um ein nahtloses und intuitives Spielerlebnis zu gewährleisten, hat Massive Entertainment die Animationen, die Steuerung, das Audio und die Kamerasysteme überarbeitet.

Das Update führt zudem New Game+ ein. Mit diesem kann man die Geschichte erneut spielen, während man das Inventar und die Fähigkeiten beibehält. Dadurch trifft man auf stärkere Gegner, kann einen neuen Fähigkeitenbaum freischalten und bekommt stärkere Ausrüstung und stellt so eine neue Herausforderung für erfahrene Spieler darf, die tiefer in die Welt von Pandora eintauchen wollen.

„Wir haben Avatar: Frontiers of Pandora von Anfang an als eine lebendige Welt konzipiert, die sich gemeinsam mit unserer Community weiterentwickelt“, erklärt Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment. „Dieses Update ist eine Hommage an die Leidenschaft unserer Community und wir danken all unseren Spieler ihre Unterstützung – sie bedeutet unserem Team sehr viel.“

Dieses Update reiht sich in den Post-Launch-Support des Spieles ein, zu denen bereits zwei Storypacks gehören:

The Sky Breaker: Hier entdecken die Spieler die großen Na’vi-Spiele und werden Zeuge der Zakru-Wanderung

Secrets of the Spires liefert eine beeindruckende neue Bergregion, die für packende Flugmanöver mit der Banshee entworfen wurde

Spieler profitieren zudem von bereits umgesetzten Komfortverbesserungen wie einem überarbeiteten Jägerhandbuch, einem flüssigeren 40-FPS-Modus und einem ausgewogeneren Kampfsystem.

Aktuell findet zu Avatar: Frontiers of Pandora ein zeitlich begrenzter Sale statt, in dem sich Spieler über Rabatte freuen können – die Laufzeit kann je nach Plattform variieren. Somit ein perfekter Einstiegspunkt ins Abenteuer, bevor Avatar: Fire and Ash am 17. Dezember erscheint.

Avatar: Frontiers of Pandora ist bereits erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Ubisoft Connect.