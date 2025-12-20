Avatar: Frontiers of Pandora: Story‑Kapitel bringt brutale Feinde, Rachefeldzug und Third‑Person‑Gameplay

So’lek kehrt aus der Asche zurück – RDA und Ash‑Clan entfesseln die härteste Bedrohung Pandoras in Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes.

From the Ashes, das neue Kapitel für Avatar: Frontiers of Pandora, erweitert die Geschichte um ein intensives Abenteuer im Westen Pandoras.

Im Mittelpunkt steht So’lek, ein Na’vi‑Krieger, der nach Jahren der Ruhe bei den Sarentu erneut in einen Konflikt hineingezogen wird. Die fragile Friedenszeit endet abrupt, als die RDA eine Allianz mit dem Ash‑Clan eingeht – einer gnadenlosen Na’vi‑Fraktion, die bereit ist, alles zu vernichten, was sich ihr in den Weg stellt.

Bei einem brutalen Hinterhalt wird So’lek schwer verletzt zurückgelassen. Als er wieder zu sich kommt, findet er eine verwüstete Heimat und seine neue Familie über Pandora verstreut. Der Spieler begleitet ihn auf einem persönlichen Rachefeldzug, der ihn durch verbrannte Landschaften, zerstörte Dörfer und neue feindliche Territorien führt.

Besonders hervorzuheben ist das neue Third‑Person‑Gameplay, das eine andere Perspektive und ein frisches Spielgefühl bietet. So’leks Reise verbindet emotionale Story‑Elemente mit intensiven Kämpfen gegen RDA‑Truppen und die fanatischen Krieger des Ash‑Clans.