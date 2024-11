Ubisoft hat die Veröffentlichung zum Avatar: Frontiers of Pandora Story DLC um wenige Tage verschoben.

Der zweite Story DLC zu Avatar: Frontiers of Pandora wurde verschoben. Zum Glück aber nur um wenige Tage, genauer gesagt vom 26.11. auf den 28.11.2024.

Avatar: Frontiers of Pandora Secrets of the Spires erscheint somit zwei Tage später. Grund für die Verschiebung ist ein kritischer „Last-Minute-Bug“, der unbedingt vor der Veröffentlichung ausgemerzt werden soll.