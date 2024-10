Avatar: Frontiers of Pandora: Termin zur zweiten Story-Erweiterung

Der zweite Storypack, Secrets of the Spires, erscheint am 26. November für Avatar: Frontiers of Pandora.

Der zweite Storypack von Avatar: Frontiers of Pandora, “Secrets of the Spires“, wird ab dem 26. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Ubisoft Connect und Steam erhältlich sein.

“Secrets of the Spires“ bietet eine neue Story-Kampagne mit einer erweiterten Karte des Westlichen Grenzgebiets, einem neuen Na’vi-Clan sowie neuen Charakteren. Man erkundet die schwindelerregenden Spitzen einer neuen Bergregion, in der Banshee-Flüge nötig sind, um das weitläufige Netzwerk aus Schluchten und Höhlen zu durchqueren und in der das neue Raubtier Chiroptera in der Luft lauert.

Auf ihrer Reise zu den Gipfeln treffen die Spieler auf Na’vi, die gegen eine einzigartige Bedrohung durch die RDA kämpfen, die diese Region verwüstet. Um ihren Na‘vi-Verbündeten im Kampf gegen die RDA zu helfen, erhalten die Spieler neue Banshee-Fähigkeiten wie Flugmanöver und eine montierte Armbrust, mit der sie stärkere RDA-Flugeinheiten ausschalten lassen. Die Spieler dürfen sich auf unerwartete Herausforderungen und epische Luftkämpfe freuen.

“Secrets of the Spires“ wird ab dem 26. November verfügbar sein. Mit dem Season Pass erhält man Zugang zu den beiden Storypacks, The Sky Breaker und Secrets of the Spires, sowie zu einer Bonus-Quest und kosmetischen Gegenständen.