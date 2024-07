Avatar: Frontiers of Pandora: The Sky Breaker Storypack erhältlich

Erstes Storypack namens The Sky Breaker ist ab sofort für Avatar: Frontiers of Pandora erhältlich.

Das erste Storypack zu Avatar: Frontiers of Pandora, The Sky Breaker, ist heute für PlayStation und Xbox Series X|S sowie PC erschienen.

Im ersten Storypack taucht ein mysteriöser Schatten am Himmel taucht, der die Na’vi-Clans bedroht, die gerade ihr großes Fest der Spiele feiern. Um das westliche Grenzgebiet zu schützen, muss man sich erneut der RDA stellen und seine Verbündeten retten.

In Sky Breaker setzen die Spieler ihre Reise als Na’vi fort, die im Hauptspiel begann. Sie reisen in das Zentrum der Ebenen, ein neu zu entdeckendes Gebiet in den oberen Ebenen.

Es gibt eine neue Story-Kampagne, Nebenmissionen und neue Aktivitäten. Bekannte Biome erblühen in wundervollen neuen Variationen, während andere Landschaften wie die Prism Fields, Feathered Grasslands oder Stone Rapid gänzlich neu sind.