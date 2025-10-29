Avatar: Frontiers of Pandora: Ubisoft enthüllt neues Kapitel der Avatar-Saga

Ubisoft hat mit Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes den nächsten Teil seines Open-World-Abenteuers angekündigt.

Das Spiel erscheint am 19. Dezember 2025 und führt die Spieler erneut in die faszinierende Welt Pandoras. Im Mittelpunkt steht So’lek, der in der Westlichen Grenzregion für Rache gegen die RDA und den Ash-Clan kämpft.

Der Titel verspricht ein intensives Spielerlebnis mit überarbeiteten und neuen Kampfsystemen, die laut Ankündigung ein noch eindringlicheres Gefühl von Dynamik und Immersion bieten sollen.

Einen detaillierten Einblick in die Spielmechanik liefert der offizielle Gameplay-Walkthrough, der am 20. November veröffentlicht wird. Das Projekt erweitert das Avatar-Universum um eine düstere, actiongeladene Erzählung, die den Konflikt zwischen Mensch und Na’vi in neue Dimensionen führt.



