Avatar: Frontiers of Pandora: Ubisoft enthüllt neues Kapitel der Avatar-Saga

9 Autor: , in News / Avatar: Frontiers of Pandora
Image: Ubisoft

Rückkehr nach Pandora: Neuer Gameplay-Teaser zu Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes!

Ubisoft hat mit Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes den nächsten Teil seines Open-World-Abenteuers angekündigt.

Das Spiel erscheint am 19. Dezember 2025 und führt die Spieler erneut in die faszinierende Welt Pandoras. Im Mittelpunkt steht So’lek, der in der Westlichen Grenzregion für Rache gegen die RDA und den Ash-Clan kämpft.

Der Titel verspricht ein intensives Spielerlebnis mit überarbeiteten und neuen Kampfsystemen, die laut Ankündigung ein noch eindringlicheres Gefühl von Dynamik und Immersion bieten sollen.

Einen detaillierten Einblick in die Spielmechanik liefert der offizielle Gameplay-Walkthrough, der am 20. November veröffentlicht wird. Das Projekt erweitert das Avatar-Universum um eine düstere, actiongeladene Erzählung, die den Konflikt zwischen Mensch und Na’vi in neue Dimensionen führt.


9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 174235 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 29.10.2025 - 08:01 Uhr

    Das war auch so ein Fehlkauf, zum Glück nur im Angebot.
    Tolle Welt, aber wahnsinnig langweilig.

  2. Robilein 1173390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.10.2025 - 08:08 Uhr

    Oh man noch so lange warten. Avatar: Fire and Ash kommt am 17. Dezember im Kino, der passende DLC für Avatar: Frontiers of Pandora am 19. Dezember. Kann beides kaum erwarten. Das Spiel ist ja sowieso eines der besten Spiele dieser Generation finde ich. Werde damit auch gleich den 3rd-Person-Modus probieren. Das Gameplay dazu sieht schon fantastisch aus.

  3. EdgarAllanFloh 107680 XP Master User | 29.10.2025 - 08:33 Uhr

    Die versuchen aber auch wirklich alle Spiele, die die Verkaufserwartungen verfehlt haben, über DLCs zu reaktivieren.

  4. Sonnendeck 106345 XP Hardcore User | 29.10.2025 - 08:44 Uhr

    war für mich ein Fehlkauf ich fand das spiel sah fantastisch aus aber die Story war so langweilig und die Worlddesign Entscheidungen teilweise echt nervig das ich es nach 10 Stunden in den ich mich bemüht habe es gut zu finden aufgegeben habe und verkauft habe und das würde ich nicht mal im Abo noch mal anfassen

  6. Katanameister 232280 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.10.2025 - 09:25 Uhr

    Der Trailer sieht sehr beeindruckend aus, das kann Ubisoft auf jeden Fall gut.

  7. wussii 46490 XP Hooligan Treter | 29.10.2025 - 09:35 Uhr

    Hab immer auf nen sale gewartet und hab dann für 20€ im Store zugeschlagen…waren 20€ zuviel. Avatar Frontiers of Pandora ist in meinen Augen wirklich das schwächste Ubisoft Spiel seit vielen Jahren und die Problemchen kann kein DLC oder third person view mehr richten.

  8. Robilein 1173390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.10.2025 - 10:16 Uhr

    Autsch, faszinierend wie viele hier von Fehlkauf schreiben. Für andere Fehlkauf, für mich eines der besten Spiele dieser Generation. So unterschiedlich sind Geschmäcker🤣🤣🤣

