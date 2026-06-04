Avatar Legends: The Fighting Game: Auf Juli verschoben, Beta-Termin bestätigt

Avatar Legends: The Fighting Game erscheint später als geplant und erhält zusätzliche Inhalte vor dem Release.

Für Avatar Legends: The Fighting Game wurde eine Verschiebung bekannt gegeben, da die Entwickler zusätzliche Zeit nutzen wollen, um den bestmöglichen Zustand zum Launch sicherzustellen.

Avatar Legends: The Fighting Game erscheint am 23. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

In einer Mitteilung an die Community erklären die Verantwortlichen, dass die zusätzliche Entwicklungszeit nicht nur der Optimierung dient. Gleichzeitig arbeitet das Team an neuen Inhalten, die ursprünglich nicht für das Spiel vorgesehen waren und nun Teil der finalen Version werden sollen.

Spieler erhalten jedoch bereits vor dem Release die Möglichkeit, den Titel auszuprobieren. Vorbesteller auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhalten Zugang zu einer Beta mit Crossplay-Unterstützung.

Die Beta läuft vom 2. bis 5. Juli und soll einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie die vier Nationen und die Elementarkämpfe im fertigen Spiel umgesetzt wurden.

Die Entwickler bedanken sich außerdem für die Geduld der Community und betonen, dass die zusätzliche Entwicklungszeit dazu beitragen soll, ein stärkeres Gesamtpaket zum Marktstart abzuliefern.