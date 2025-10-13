Avatar Legends: The Fighting Game: Elementare Kämpfe in kunstvoller 2D-Animation

Auf der New York Comic Con 2025 wurde ein neues Projekt enthüllt, das Fans von Avatar begeistern dürfte: Avatar Legends: The Fighting Game.
Unter dem Arbeitstitel entsteht bei Gameplay Group International ein Spiel mit rasanten 1-gegen-1-Kämpfen mit den beliebtesten Charakteren aus den Serien „Avatar – Der Herr der Elemente“ und „Die Legende von Korra“.
Entwickelt als handgezeichnetes 2D-Kampfspiel, bleibt der Titel dem visuellen Stil und der ausdrucksstarken Animation der Originalserien treu.
Technisch setzt das Spiel auf ein eigens entwickeltes Rollback-Netzwerk für flüssige Online-Duelle sowie vollständige Crossplay-Unterstützung – Plattformgrenzen sollen der Kampfkunst also nicht im Weg stehen.
Der Release ist für Sommer 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für Xbox Series X|S , PlayStation 4|5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.
Die bisherigen Features des Spiels sind:
- 12 spielbare Charaktere zum Start, viele weitere werden im Laufe der Saison veröffentlicht.
- Auswählbare Support-Charaktere beeinflussen euren Kampfstil und gewähren euch Spezialangriffe.
- Einzigartiges „Flow-System“ mit bewegungsorientiertem Gameplay.
- Einzelspieler-Kampagne mit origineller Handlung.
- Combo-Prüfungen.
- Galerie-Modus.
- Erstklassiger Netzcode und Cross-Play.
Hier der Ankündigungstrailer und einige Bilder aus Avatar Legends: The Fighting Game:
