Avatar Legends: The Fighting Game: Elementare Kämpfe in kunstvoller 2D-Animation

Handgezeichnetes Beat’em Up Avatar Legends: The Fighting Game mit flüssigem Gameplay, Online Multiplayer PvP, Crossplay und mehr angekündigt.

Auf der New York Comic Con 2025 wurde ein neues Projekt enthüllt, das Fans von Avatar begeistern dürfte: Avatar Legends: The Fighting Game.

Unter dem Arbeitstitel entsteht bei Gameplay Group International ein Spiel mit rasanten 1-gegen-1-Kämpfen mit den beliebtesten Charakteren aus den Serien „Avatar – Der Herr der Elemente“ und „Die Legende von Korra“.

Entwickelt als handgezeichnetes 2D-Kampfspiel, bleibt der Titel dem visuellen Stil und der ausdrucksstarken Animation der Originalserien treu.

Technisch setzt das Spiel auf ein eigens entwickeltes Rollback-Netzwerk für flüssige Online-Duelle sowie vollständige Crossplay-Unterstützung – Plattformgrenzen sollen der Kampfkunst also nicht im Weg stehen.

Der Release ist für Sommer 2026 geplant. Erscheinen wird der Titel für Xbox Series X|S , PlayStation 4|5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.

Die bisherigen Features des Spiels sind:

12 spielbare Charaktere zum Start, viele weitere werden im Laufe der Saison veröffentlicht.

Auswählbare Support-Charaktere beeinflussen euren Kampfstil und gewähren euch Spezialangriffe.

Einzigartiges „Flow-System“ mit bewegungsorientiertem Gameplay.

Einzelspieler-Kampagne mit origineller Handlung.

Combo-Prüfungen.

Galerie-Modus.

Erstklassiger Netzcode und Cross-Play.

Hier der Ankündigungstrailer und einige Bilder aus Avatar Legends: The Fighting Game: