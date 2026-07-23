Avatar Legends: The Fighting Game: Nur Stunden vor Release für Xbox verschoben

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Image: Inc.

Die Xbox-Version von Avatar Legends: The Fighting Game wurde nur wenige Stunden vor dem geplanten Release verschoben.

Kurz vor dem geplanten Release gibt es eine überraschende Verschiebung bei Avatar Legends: The Fighting Game. Die Version für Xbox Series X|S erscheint nicht wie ursprünglich vorgesehen, sondern erst am 3. September 2026.

Die Entwickler informierten ihre Xbox- und Nintendo-Communitys nur wenige Stunden vor dem ursprünglich geplanten Start über Änderungen bei der Veröffentlichung. Für Xbox-Spieler bedeutet dies eine zusätzliche Wartezeit bis Anfang September.

Ein konkreter Grund für die kurzfristige Verschiebung der Xbox-Series-Version geht aus der vorliegenden Mitteilung nicht hervor.

Avatar Legends: The Fighting Game ist ein Fighting Game im Avatar-Universum und bringt bekannte Charaktere der Reihe in direkten Kämpfen gegeneinander zusammen.

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