AVerMedia PW315 Webcam: Gaming-Stream-Kamera mit Weitwinkelobjektiv vorgestellt

Ab sofort ist die neueste Ergänzung der Webcam-Reihe von AVerMedia, die PW315 Mittelklasse-Kamera, erhältlich. Für Gamer und Live-Streamer, die sich die bestmögliche Audio- und Videoqualität zu einem erschwinglichen Preis wünschen, bietet diese Webcam eine klare und flüssige Darstellung aus allen Blickwinkeln, sodass der nächste Twitch-Stream professioneller aussieht als je zuvor, ohne das Sparschwein plündern zu müssen.

Dank der Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde und Full-HD-Videos mit 1080p müssen Anwender im entscheidenden Moment eines Levels oder einer Mission keine Verzögerungen oder Verzerrungen mehr in Kauf nehmen.

Die PW315 ist außerdem mit einer F2.2-Blende und einem 95-Grad-Weitwinkelobjektiv ausgestattet, sodass Gamer die Kamera schnell und problemlos montieren und sofort Videos im Breitbildformat aufnehmen können.

Darüber hinaus bietet die neueste CamEngine-Software der PW315 die Funktionen digitales Schwenken, Neigen und Zoomen (ePTZ) sowie KI-Bewegungserkennung. Das eröffnet eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten für Gamer, die ihre Videos auf das nächste Level bringen möchten – und das bei gleichbleibend exzellenter Videoqualität, selbst beim Zoomen. Die KI-Bewegungserkennung ermöglicht auch die Auto-Framing-Funktion, die das Gesicht und die Mundbewegungen des Benutzers verfolgt, um ihn beim Sprechen zentral im Bild zu halten.

Das 360-Grad-Schwenkdesign, die flexible Montageoptionen und die ¼“-Gewinde-Stativhalterung machen es einfach, den perfekten Aufnahmewinkel zu finden. Werden Sie kreativ beim Framing und mit visuellen Effekten – alles mit nur wenigen Klicks!

PW315-Produktspezifikationen

1080p-Videoqualität

F2.2-Blende

95-Grad-Weitwinkelobjektiv

Anpassung der Videoeinstellungen

KI-Rauschunterdrückung

Fixfokus und KI-Bewegungserkennung

Zwei Mikrofone

Privacy Shutter

ePTZ (Digitales Schwenken, Neigen und Zoomen)

360-Grad-Schwenkbarkeit

¼“-Gewinde-Stativhalterung

USB-Schnittstelle

Kompatibel mit Zoom, Skype, MS Teams, Google Hangouts

Die AVerMedia PW315 ist ab sofort für 119,- Euro erhältlich. Wir werden euch die Kamera in den nächsten Tagen dazu noch einmal genauer vorstellen. Dabei werden wir in einem Stream auf twitch.tv/xboxdynasty die Webcam auspacken, die Besonderheiten zeigen und laden euch ein uns durch die erste Einrichtung zu begleiten. Unser Streamer Thori wird die Cam auch bei seinen künftigen Streams im Anschluss einsetzen, damit ihr die Hardware auch in Aktion erleben könnt.

Des Weiteren könnt ihr euch jetzt schon einige Fotos in der Galerie anschauen: