Avowed 2: Lebt offenbar weiter – Obsidian soll trotz Xbox-Kürzungen an einer neuen Planung arbeiten

Avowed 2 soll trotz der aktuellen Umstrukturierungen bei Obsidian weiterhin nicht vom Tisch sein.

Nach den jüngsten Kürzungen bei Xbox gibt es offenbar neue Hinweise zur Zukunft von Avowed 2: Das Projekt soll bei Obsidian Entertainment nicht vollständig eingestellt worden sein, sondern könnte nach einer Neubewertung der internen Pläne erneut vorgestellt werden.

Die Informationen stammen von Chris Avellone, einem ehemaligen Mitgründer von Obsidian, der nach eigenen Angaben von Mitarbeitern des Studios erfahren haben soll, dass mehrere Projekte derzeit überprüft werden.

Hinweis: Die folgenden Informationen sind nicht offiziell bestätigt und stammen aus Berichten sowie Aussagen von Quellen aus dem Umfeld des Studios.

Obsidian soll Projekte neu bewerten

Laut Avellone wurden die Entwickler darüber informiert, dass sich sämtliche aktuellen Projekte des Studios einer erneuten Bewertung unterziehen müssen. Während einige Vorhaben pausiert oder angepasst werden könnten, sollen andere weiterhin verfolgt werden.

Zu Avowed 2 erklärte Avellone, dass die Entwicklung offenbar noch nicht vollständig begonnen habe, das Konzept jedoch erneut vorgestellt werden könnte.

„Trotz der Berichte wird Avowed 2 weiterhin bearbeitet – zumindest vorerst – in der Hoffnung, es erneut vorzustellen.“

In einer weiteren Aussage ergänzte Avellone, dass Mitarbeiter bei Obsidian ihm mitgeteilt hätten, dass weiterhin an dem Projekt gearbeitet werde. Der Grund dafür könnte sein, dass bereits erhebliche Vorarbeiten in die Fortsetzung investiert wurden.

Auch andere Obsidian-Projekte betroffen

Neben Avowed 2 sollen weitere Projekte von der Neubewertung betroffen sein. Dazu gehört laut Avellone unter anderem ein angebliches Spiel auf Basis des Shadowrun-Pen-&-Paper-Universums, das von John Gonzalez geleitet worden sein soll.

Zu Grounded und den geplanten Erweiterungen für The Outer Worlds 2 gibt es dagegen offenbar weiterhin positive Signale. Die erste Erweiterung für The Outer Worlds 2 soll nach aktuellem Stand weiterhin geplant sein.

Obsidian verlor offenbar zahlreiche Mitarbeiter

Die Gerüchte folgen auf die umfassenden Entlassungen bei Xbox, von denen auch Obsidian Entertainment betroffen gewesen sein soll. Berichte sprechen davon, dass rund ein Viertel der Belegschaft das Studio verlassen musste.

Zu den betroffenen Mitarbeitern sollen unter anderem erfahrene Entwickler wie der Art Director von The Outer Worlds sowie weitere Teammitglieder aus verschiedenen Bereichen gehören.

Offiziell hat Obsidian bislang keine Projektstreichungen bestätigt. Auch zur Zukunft von Avowed 2 oder möglichen neuen Fallout-Plänen des Studios gibt es derzeit keine offizielle Stellungnahme.