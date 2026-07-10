Avowed 2: Obsidian kämpft offenbar weiter um die Fortsetzung

Avowed 2 könnte trotz eines Berichts über die Einstellung des Projekts noch eine Zukunft haben.

Für Avowed 2 könnte die Entwicklung trotz Berichten über eine Einstellung des Projekts noch nicht endgültig beendet sein. Laut dem früheren Obsidian-Autor Chris Avellone arbeitet das Studio weiterhin daran, die Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt erneut bei Xbox vorzuschlagen.

Auslöser der Spekulationen war ein Bericht von Bloomberg, wonach Xbox im Zuge einer strategischen Neuausrichtung die Entwicklung von Avowed 2 gestoppt und stattdessen grünes Licht für ein neues Fallout-Projekt gegeben haben soll.

Avellone widerspricht jedoch der Annahme, dass die Fortsetzung endgültig eingestellt wurde. Nach seinen Angaben wird intern weiterhin an Avowed 2 gearbeitet, da bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden. Ziel sei es, das Projekt nach Abschluss der aktuellen Umstrukturierungen erneut zur Genehmigung vorzulegen.

Gleichzeitig sollen laut Avellone nahezu alle anderen Projekte bei Obsidian vorerst auf Eis gelegt worden sein. Dazu gehöre auch ein bislang unangekündigtes Projekt unter der Leitung von John Gonzalez, das Berichten zufolge auf der Shadowrun-Marke basierte.

Ob und wann Avowed 2 tatsächlich grünes Licht erhält, bleibt offen. Eine offizielle Stellungnahme von Xbox oder Obsidian zu den aktuellen Berichten liegt bislang nicht vor.