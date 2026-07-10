Avowed 2: Obsidian kämpft offenbar weiter um die Fortsetzung

Für Avowed 2 könnte die Entwicklung trotz Berichten über eine Einstellung des Projekts noch nicht endgültig beendet sein. Laut dem früheren Obsidian-Autor Chris Avellone arbeitet das Studio weiterhin daran, die Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt erneut bei Xbox vorzuschlagen.
Auslöser der Spekulationen war ein Bericht von Bloomberg, wonach Xbox im Zuge einer strategischen Neuausrichtung die Entwicklung von Avowed 2 gestoppt und stattdessen grünes Licht für ein neues Fallout-Projekt gegeben haben soll.
Avellone widerspricht jedoch der Annahme, dass die Fortsetzung endgültig eingestellt wurde. Nach seinen Angaben wird intern weiterhin an Avowed 2 gearbeitet, da bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden. Ziel sei es, das Projekt nach Abschluss der aktuellen Umstrukturierungen erneut zur Genehmigung vorzulegen.
Gleichzeitig sollen laut Avellone nahezu alle anderen Projekte bei Obsidian vorerst auf Eis gelegt worden sein. Dazu gehöre auch ein bislang unangekündigtes Projekt unter der Leitung von John Gonzalez, das Berichten zufolge auf der Shadowrun-Marke basierte.
Ob und wann Avowed 2 tatsächlich grünes Licht erhält, bleibt offen. Eine offizielle Stellungnahme von Xbox oder Obsidian zu den aktuellen Berichten liegt bislang nicht vor.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin froh, dass man den Fokus auf Fallout gesetzt hat, so toll ist Avowed auch nicht gewesen, dass man da direkt einen Nachfolger entwickeln muss.
Sehe ich genauso, so wie auch ToW.
Keines dieser Games hat mich in irgend einer Form irgendwie abgeholt.
The Outer Worlds 2 fand ich noch schlimmer 😅.
Ja, lieber das wie die sonst nur durchschnittlichen, bzw. eher langweiligen Obsidian-Games.
Teil 1 war überhaupt nicht mein Spiel
Ich mochte Avowed und fand die Fallout Spiele so verdammt trocken und undynamisch dass ich nicht rein kam.
Allerdings wollen die Leute mehr Fallout und ein Avowed 2 kann sich easy Zeit lassen.
Avowed 2 können sie ja mal nach Fallout angehen. Potenzial hat es.
Euer Ernst? Seid froh, dass ihr noch was machen dürft
Ein Avowed 2 wäre nicht schlecht. Würde mich freuen. 🙂 Ist immer noch alles möglich um eine Fortsetzung. ✌🏻